國安局查12年都沒問題　蔡衍明拍片反擊黃國昌：他就是罵我才爆紅

▲旺中集團董事長蔡衍明。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

前立委黃國昌日前PO出多旺中媒體高層在微信對話的截圖，指控蔡衍明公然干預中天新聞製播，隨後中天新聞部總監梁天俠證實截圖為真，但澄清只是聊天群組。蔡衍明7日晚間在臉書反嗆黃國昌抹黑，群組內容並非管制新聞，純粹是溝通用，也表示國安局查了12年，從來都找不出旺中的問題，「那就是沒問題」。

旺中集團董事長蔡衍明7日在臉書貼出《旺董真心話》第二集影片，先是酸黃國昌隱居2個月（臉書未發文），期間台灣發生這麼多事情，都沒出來替台灣人發聲，「一出來又開始攻擊我」！

蔡衍明說，他從事媒體這麼多年，難道不能有個人的想法嗎？有時候半夜看新聞，也會覺得旺中旗下的政論節目罵得太過火，「那一天我也在講，蔡英文的廚師，有需要把人家講成這樣嗎？」他也再次解釋，被截圖的微信群組不是要管制新聞內容，「裡面也不是我在作主......大家對事情有什麼想法，就是溝通一下。」

▲前立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

蔡接著提到10月29日那天，立法院有委員詢問國安局長，NCC（國家通訊傳播委員會）希望國安系統能派人參加中天聽證會，不過局長認為沒問題便沒出席。他說，這代表從2008年到今天12年時間，國安局都查不出任何問題，「沒丟系沒啦！」

影片後段，蔡衍明再度開酸黃國昌，「他就是罵我才爆紅的，不是嗎？」「他當初如果沒有我，他就沒辦法這麼有名。」他認為，前立委如果有心要為台灣好，就該去關心瘦肉精、疫苗等議題，「依他以前那麼愛爆料，出來都氣噗噗，現在都不見了，只對我氣噗噗！」