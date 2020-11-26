揭高嘉瑜買名錶、偷吃兒子零食！黃國昌曝關鍵：考察到底都在幹嘛

▲黃國昌（圖／記者劉昌松攝）



記者邱茀濱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜買房爭議擴大，稍早她被國民黨議員游淑慧踢爆，隨郝龍斌市府團隊赴義大利考察時瘋狂掃貨，買得大包小包。事後議員王欣儀還加碼爆料，高嘉瑜隨議會出訪歐洲時，還買了一只勞力士經典潛水表「綠水鬼」。對此，前立委黃國昌突破盲腸，點出關鍵並嗆「郝龍斌時期的國外考察團，到底都在幹些什麼事？」

游淑慧25日爆料，2011年時任議員的高嘉瑜，曾隨郝市府團隊赴義大利考察，期間不僅脫隊還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾。不過，高嘉瑜26日出面反駁，並批這是捕風捉影。

不過，爭議尚未平息，北市議員王欣儀又加碼爆料，2011年時任議長的吳碧珠帶隊出訪姐妹市，當時還是議員的高嘉瑜買了一只「綠水鬼」的勞力士名錶，當時還在訪團掀起騷動，大家都想一睹名錶。

王欣儀還說，當時帶兒子隨行，歐洲食物生冷，搭車時間長因此兒子只能吃餅乾，沒想到小朋友拿著餅乾就睡著後，醒來竟看到高嘉瑜拿著兒子的餅乾吃，「我問她，她說東西掉到地上誰撿到就是誰的」，驚訝她竟然連小朋友食物都要搶。

對此，黃國昌點出關鍵，在臉書發文說「很多人看到的可能是藍綠議員互相傷害」，但事實上郝龍斌時期的市府團隊，有攜帶小孩、批評別人偷吃兒子零食的議員，讓人看了感嘆「國外考察團到底都在幹些什麼事？」

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