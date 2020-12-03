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全美10萬↑人染疫住院！CDC悲觀預測：明年2月「逼近45萬人病歿」

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▲美國,佛羅里達州,佛州,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國CDC悲觀預測，如果大多數民眾未能採取更積極防疫措施，明年2月恐怕逼近45萬人染疫死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國疫情持續延燒，每日確診與死亡病例持續飆升，住院人數居高不下。根據約翰．霍普金斯大學與新冠肺炎追蹤計畫（COVID Tracking Project）12月2日數據，全國一共10多萬人住院，超過2650人染疫去世，創下新高峰。疾病管制與預防中心（CDC）也針對未來3個月的疫情提出悲觀預測。

CNN報導，美國過去一周，每天平均新增16萬1448例，是7月夏季高峰的近2.5倍；一周平均死亡人數高達1531人，超過夏季高點1130人，但低於4月底的2240人。各界專家警告，隨著住院人數上升，每日死亡病例可能持續攀升，達到2千甚至接近4千，尤其感恩節聚會感染的症狀在未來幾周慢慢浮現，情況可能更糟糕。

▲▼美國,新冠肺炎,新型冠狀病毒,COVID-19。（圖／路透）

▲美國新冠肺炎持續延燒，許多地方2日創下疫情嚴重紀錄。（圖／路透）

許多州或地區2日創下疫情新紀錄。俄勒岡州通報最高單日死亡人數，德州單日超過1.5萬人確診，創下新高。密西西比州住院患者超過1000人，是疫情以來最多的一次。州長里維斯（Tate Reeves）指出，新增確診中有許多社區感染案例，「現在是疫情極度嚴重的時刻，感染風險更高了」。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）也說，2日是該州「死亡人數最高的一天。如果我們不盡本分，試圖成為（防疫規範）的例外……將會失去更多我們深愛與在乎的肯塔基人」。

加州洛杉磯郡公衛官員費雷爾（Dr. Barbara Ferrer）表示，該郡2日確診與住院人數是疫情爆發以來「最糟糕的一天」，但未來死亡與住院病例數都可能持續增加。

▲▼美國艾爾帕索（El Paso）拘役犯人幫忙抬運新冠肺炎（COVID-19）死者遺體。（圖／路透）

▲德州艾爾帕索（El Paso）拘役犯人幫忙抬運新冠肺炎死者遺體。（圖／路透）

由於住院人數居高不下，許多醫院面臨資源短缺，試圖擴大收容病患能力，協調其他科別醫師支援、引入新員工等等。威斯康辛州一名郡政府官員表示，當地「醫院加護病房與急診室已經超出合理限度，我們的醫護人員與病患一樣需要我們的幫助」。

威斯康辛州大學醫學院傳染病部門主任安帝斯（Dr. David Andes）說，院內住院率高達98％，「數字相當失控」。戴恩郡（Dane County）官員帕里西（Joe Parisi）坦言，醫療資源已經接近飽和，簡直是疫情爆發以來最糟糕的程度。

新墨西哥州長老會醫療保健服務（PHS）主任醫師米切爾（Dr. Jason Mitchell）無奈表示，不論是醫師、護士、病床或呼吸器，如果醫療資源耗盡，就無法提供最好的醫療照護，「我們還沒到那個程度，但以一個州的範圍來看，已經非常接近了」。

▲▼CDC中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）。（圖／路透）

▲CDC主任雷德菲爾德透露悲觀疫情預測。（圖／路透）

根據《紐約時報》，CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）於2日警告，除非大部分民眾採取更多防疫措施，否則未來3個月恐怕成為「全國公衛史上最艱難的時期」，而醫療系統的巨大壓力將成為重大負擔。他坦言非常憂心死亡病例飆升，「不幸的是，我的確認為，2月前可能有將近45萬美國人死亡」。

雷德菲爾德指出，美國目前每日大約1500至2000人死亡，如果大多數民眾願意接受戴口罩等措施，此數字將會降低，上述預估「不是既定事實，我們並非毫無防護。事實上，緩解措施是有效的」。

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