中企直接「買斷」小島99年使用權！要求居民打包搬走　只給3天期限

▲中國房地產企業去年向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島（Keswick Island）的租約。（圖／翻攝自Facebook／Keswick Island）

記者吳美依／綜合外電報導

中國房地產企業China Bloom去年向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島（Keswick Island）租約，用於觀光旅遊用途，期限長達99年。島上居民控訴，他們的生活此後處處受限，不但被禁止透過Airbnb出租房屋、進入海灘或公園等公共土地、透過海陸空任何途徑登島，甚至被趕出自己的家。

凱瑟克島幾位居民向《9號新聞網》（9 Network）電視節目「時事」（A Current Affair）控訴自身遭遇。威莉絲（Julie Willis）與男友羅伯特（Robert Lee）被趕出居住長達6年的租屋處，且在期限前3天才收到搬遷通知，「他們不希望澳洲人留在島上，只想要把這座島嶼用於中國觀光市場」。

威莉絲認為，澳洲人民應該為了中國企業限制公共土地使用權感到憤怒，「我們想要在這裡安家立命，在澳洲買下一塊土地，中國卻讓這一切變得十分困難」。她甚至形容，「感覺好像凱瑟克島變成了中國共產黨的財產」。

前居民亞斯伯里（Rayna Asbury）在島上買房定居長達15年，「自從去年9月起就沒有觀光客了」，而島上海灘原本是知名海龜築巢地點，如今建設工程的重型機械卻氾濫成災。她無奈表示，大家都是奉公守法的公民，只是希望「每個人都能夠做出正確的事」。

Chinese developers who bought an island on the Great Barrier Reef are trying to 'stop Australians from setting foot there' https://t.co/vvjIcGE1Qb — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 1, 2020

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，凱瑟克島80%面積被劃入大堡礁海洋國家公園（Great Barrier Reef Marine Park），但中資企業卻有效控制了剩下的20％土地。

昆州資源局表示，承租方China Bloom應與島民私下解決問題，但也表示，該機構願意與雙方努力合作，「確保所有相關活動符合租賃條款，尤其China Bloom正在致力升級島上的道路、放船斜坡道、碼頭與海上基礎設施」。

昆州資源局一名發言人透露，目前沒有收到任何調解或仲裁的正式申請。環境與科學局一名發言人也引述海灘調查結果指出，沒有證據顯示海龜棲地受到破壞。

China Bloom在澳洲的代理機構是Greaton Holdings，該公司在全國各地負責多項複雜建設工程，包括雪梨達令港（Darling Harbour）的建設。

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