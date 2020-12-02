槓上推特、臉書！川普發文「狂被審查」怒了　嗆聲否決國防預算

▲美國總統川普放話否決《國防授權法案》。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國《通訊規範法》（CDA）第230條（下稱第230條）保護科技公司免於為用戶張貼的內容負責，卻允許實施內容審查政策，釀成「官方形塑政治論述」的質疑與爭議。總統川普剛才推文表示，如果第230條沒有被「完全中止」或廢除，他將被迫否決《國防授權法案》（NDAA）。

川普在貼文中痛批，第230條如同美國送給大型科技公司（Big Tech）的「責任規避」禮物，也是國安與選舉公正性的嚴重威脅，「第230條是《國防授權法案》的一部分，且非常危險又不公平，如果不完全終止，我將被迫明確否決該法案」。他還在文末表示，「現在就奪回美國，謝謝你們！」

.....Therefore, if the very dangerous & unfair Section 230 is not completely terminated as part of the National Defense Authorization Act (NDAA), I will be forced to unequivocally VETO the Bill when sent to the very beautiful Resolute desk. Take back America NOW. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

綜合《華盛頓郵報》、《衛星通訊社》報導，川普長期與Google、臉書、蘋果、亞馬遜等大型科技公司不合。他指控，Google、推特與臉書對於保守派有偏見，且被「激進左派」把持。

與此同時，川普與盟友仍持續在推特上指控2020年選舉舞弊，但幾乎每一篇貼文都被官方標註警語，「這個關於選舉詐欺的主張具有爭議」。許多人指出，自由派人士沒有受到這種審查。

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