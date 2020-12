大叔「覺得室友怪怪」就捅死…把他積蓄全花光！警破門驚見6周腐屍

▲英國一名男子覺得室友怪怪的,竟直接持刀捅死對方。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

英國考文垂(Coventry)55歲男子馬修(Matthew Chibnall)持刀捅死室友阿尼爾(Anil Vegad),並且偷走對方的信用卡,盜領帳戶存款,把錢財全部花光、走投無路後才投案。他宣稱,由於室友一直做些「奇怪行為」,才會揮刀想要「引起注意」,絕非故意犯案。

綜合《鏡報》、《考文垂電報》報導,馬修在4月23日朝著室友所坐的椅子,奮力捅了兩刀,接著瞄準受害者,刺下致命的第三刀。他沒有呼救、處理遺體或報警,而是拿著阿尼爾的信用卡,領錢出來買酒,直到6月1日把錢花光以後,才前往警局投案。

警察趕到位於伊登街(Eden Street)的公寓時,發現受害者的腐爛遺體癱在椅子上,背部有一處傷口,死亡時間長達6周,此外,其他家具上也佈滿刀痕。

