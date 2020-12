打破世界紀錄！冷凍胚胎「冰封27年」被收養　成功誕生健康女嬰

▲蒂娜收養冷凍27年的胚胎,10月底成功產下小女兒茉莉。(圖/翻攝The National Embryo Donation Center)



記者吳美依/編譯

美國田納西州的蒂娜(Tina Gibson)與班恩(Ben Gibson)深受不孕症所苦,2017年收養冷凍24年的胚胎,生下大女兒艾瑪(Emma),成為史上冷凍時間最長且成功誕生的胚胎。他們今年又收養另一個胚胎,10月底開心迎接小女兒莫莉(Molly)的到來。令人驚奇的是,後者的胚胎冷凍時間長達27年,再度打破世界紀錄。

CNN報導,莫莉的胚胎1992年10月就被冷凍起來,今年2月被收養後才解凍,移植到蒂娜子宮內發育,長成一個體重6磅13盎司(大約3公斤)的健康寶寶,10月底順利出生。

