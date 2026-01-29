印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走！嫌犯最小僅10歲

▲ 印度女童遭誘騙到空屋性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度德里東北部巴贊普拉地區（Bhajanpura）18日發生一起恐怖事件，一名年僅6歲的女童遭到3名年齡介於10歲至14歲的少年集體性侵，竟導致女童因傷勢嚴重無法行走，目前警方已逮捕其中兩名嫌犯，另一名14歲少年仍在逃。

炒麵誘騙進空屋 母親發現女兒昏迷出血

根據《太陽報》，受害女童家屬指控，3名少年以食物引誘女童，將她帶到附近一棟廢棄的2層樓建築內犯案。女童母親找到女兒時，孩子已經昏迷且大量出血，潑了點水在她臉上才把她喚醒。

雙手被綁嘴巴被塞 女童遭3人侵犯威脅

女童向母親描述，嫌犯用炒麵誘騙她進入空屋，在雙手被綁住、嘴巴被塞住的狀況下遭到3人侵犯，還被威脅不准說出去。她向媒體表示，「他們給了假錢，3個人都對我做了骯髒的事。」醫療報告顯示她遭受嚴重傷害，一度無法行走，所幸目前狀況穩定並逐漸康復中。

現場發現血跡證據 2嫌送少年法庭

當地警方表示，「女童告訴我們案發地點，調查人員前往該建築物後發現血跡，並採集了法醫證據。」目前已有2名分別為10歲及13歲的嫌犯被送往少年法庭，警方正全力追緝第3名在逃少年及其家人。

女童父親是一名人力車伕，案發後他已停止工作陪伴女兒，並堅持3名嫌犯無論年齡多小都應受到嚴懲。