英相時隔8年訪中！施凱爾會習近平「長談80分鐘」　力求經濟合作

▲ 施凱爾訪中會晤習近平。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）29日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤，成為8年來首位訪中的英國首相，雙方會談時間達80分鐘之久，較預期多出1倍。施凱爾在會中表示，盼與中國建立「更成熟複雜的關係」，在合作機會與分歧議題間取得平衡，並為英國經濟成長與安全帶來新契機。

綜合《路透》及《天空新聞》，習近平則向施凱爾說道，中英關係過去經歷「曲折起伏，不符合兩國利益」，中國也願與英國發展「長期一致的戰略夥伴關係」。

習近平引用中國諺語敦促施凱爾「登高望遠」，只要從宏觀角度出發、超越分歧、相互尊重，就能經得起歷史考驗。他也指出，當前世局動盪不安，兩國加強對話是勢在必行。

施凱爾飛往中國途中在機上告訴記者，會向習近平提出人權議題，包括被定罪的英籍香港媒體大亨黎智英案，但陪同他出訪的50名企業領袖和行程安排都表明此次訪問聚焦經濟關係。

唐寧街表示，英中也將簽署打擊人口走私協議，阻隔中國製造的小船引擎供應鏈，透過情報共享追查蛇頭集團路線。

分析認為，在美國總統川普關稅威脅與地緣政治不確定性下，西方領袖紛紛與北京展開外交活動。加拿大總理卡尼才剛簽署經貿協議，施凱爾隨即訪中，顯示各國正尋求與中國改善關係的務實路線。