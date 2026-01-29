　
國際

路透：川普擬「空襲伊朗」慫恿示威者推翻政權！　真實目的曝光

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普正在研擬針對伊朗的各種方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

伊朗爆發大規模示威，德黑蘭當局的血腥鎮壓已造成上千人死亡。美國總統川普先前就曾放話，不排除出兵伊朗「幫助示威人民」，如今消息人士指出，川普正在研擬對伊朗採取各種方案，選項包括針對性打擊安全部隊與領導階層等軍事行動。

兩名熟知內部討論的美方人士指出，川普希望在伊朗血腥鎮壓全國性示威運動、造成數千人喪生後，創造「政權更迭」的條件。對此，以色列及阿拉伯國家官員則認為，單憑空中武力無法扳倒伊朗的神權統治。

鎖定鎮壓元凶　盼民眾攻佔政府建築

知情人士表示，川普正在評估的方案包括打擊華府認定應為暴力事件負責的指揮官與機構，藉此給予抗議者信心，讓他們有勇氣攻佔政府及安全機關建築。

其中一名美國消息來源透露，川普幕僚討論的選項也涵蓋「規模更大」的攻擊行動，預期將產生長遠影響，可能瞄準能打到美國中東盟友的彈道飛彈設施，或是核濃縮計畫相關目標。另一名美方人士則說，川普尚未做出最終決定，包括是否採取軍事行動都還在評估中。

美軍航母本周抵達中東，連同支援戰艦在內，已讓川普擁有更多軍事選項可運用。此前他曾多次揚言要對伊朗鎮壓行為進行干預。然而4名阿拉伯官員、3名西方外交官及1名高階西方消息人士表示，他們的政府在獲得相關討論簡報後感到憂心，認為空襲非但無法促使民眾上街，反而可能削弱這場自1979年伊斯蘭革命以來遭遇最血腥鎮壓的運動。

中東研究所伊朗計畫主任瓦坦卡分析，在沒有大規模軍方倒戈的情況下，伊朗抗議行動仍然「英勇但火力不足」。川普周三敦促伊朗回到談判桌，就核武問題達成協議，並警告未來任何美國攻擊的力道，都會超越6月轟炸3處核設施的行動規模。他形容部署在該區域的船艦是一支駛向伊朗的「艦隊」。

伊朗強硬回應　稱已做好衝突準備

一名伊朗高官告訴路透社，伊朗「正在為軍事對抗做準備，同時也運用外交管道」，但華府並未展現外交開放態度。伊朗駐聯合國代表團周三在社群平台X發文表示，伊朗的核計畫屬於民用性質，已準備好在「相互尊重與利益」基礎上對話，但若被逼到牆角，將會「前所未有地」捍衛自身。

川普尚未公開說明他在任何協議中想要什麼，但其政府先前提出的談判要點包括禁止伊朗自主進行鈾濃縮、限制長程彈道飛彈，以及約束德黑蘭在中東的武裝代理人網絡。

空權侷限性浮現　以色列稱需地面部隊

一名直接了解以色列與美國規劃的以色列高階官員向《路透社》表示，如果華府目標是推翻伊斯蘭共和國，以色列並不認為光靠空襲就能達成。他說，「如果你要推翻政權，必須派遣地面部隊，」即便美國殺死最高領袖哈米尼，伊朗「也會有新領袖接替他」。這名官員指出，唯有外部壓力與有組織的國內反對勢力結合，才可能改變伊朗政治走向。

該名以色列官員表示，儘管伊朗領導階層因動亂而削弱，但在引發抗議的深層經濟危機持續下，仍牢牢掌控局勢。兩名知情人士透露，多份美國情報報告得出類似結論，認為導致抗議的條件依然存在，正在削弱政府，但沒有出現重大裂痕。西方消息人士認為，川普的目標似乎是促成領導層更替，而非「推翻政權」，結果可能類似委內瑞拉，美國介入更換總統但未徹底改變政府。

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）承認已有上千人死於示威。（圖／達志影像／美聯社）

哈米尼坦承數千死　隱身幕後影響力仍在

哈米尼已公開承認抗議期間有數千人死亡，他將動亂歸咎於美國、以色列及所謂的「煽動者」。美國人權組織HRANA統計動亂相關死亡人數為5937人，包括214名安全人員，而官方數字為3117人，《路透社》無法獨立查證這些數據。

區域官員表示，現年86歲的哈米尼已退出日常治理，減少公開露面，據信在2025年以色列空襲摧毀伊朗許多高階軍事領袖後，目前居住在安全地點。日常管理已轉移到與伊斯蘭革命衛隊結盟的人物，包括資深顧問拉里賈尼。

勢力龐大的革命衛隊主導伊朗安全網絡及經濟大部分領域。然而哈米尼仍保有戰爭、繼承與核戰略的最終決定權，這意味著在他退場前，政治變革極為困難。

兩名西方外交官表示，在華府與耶路撒冷，部分官員主張伊朗權力轉移可能打破核僵局，最終為與西方建立更合作的關係開啟大門。但他們也警告，哈米尼沒有明確接班人。阿拉伯官員與外交官認為，在這個真空狀態下，革命衛隊可能接管，鞏固強硬派統治，深化核對峙與區域緊張。任何被視為在外國壓力下冒出的繼任者都會遭到排斥，反而可能強化而不是削弱革命衛隊。

長期身為美國盟友並駐有重要美軍基地的波斯灣國家，則擔心自己會成為伊朗報復的首要目標，可能包括伊朗飛彈或來自葉門親德黑蘭胡塞組織的無人機攻擊。沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼與埃及已向華府遊說，反對攻擊伊朗。

沙國王儲穆罕默德．賓．沙爾曼已告訴伊朗總統佩澤什基安，利雅德不會允許其領空或領土被用於針對德黑蘭的軍事行動。一名阿拉伯消息人士說，「美國可能扣下扳機，但不會承受後果，我們會。」

 
01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

針對關稅議題，財經網美胡采蘋近日在社群平台發表看法。她認為這項政策對台灣傳統產業而言，形同變相簽署了自由貿易協定（FTA），能讓台灣與日、韓及歐盟站在同樣的貿易起跑線上。胡采蘋強調，此舉有助於終結長期以來的不平等關稅地位。

哈米尼川普伊朗北美要聞

