軍事分析師：中國向美示威「誇張軍事行動」暫時不會停止

▲共軍094A型核潛艦。（圖／路透社）



文／中央社記者周世惠舊金山30日專電

美國的中國軍事分析師梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）發表專文指稱，中國人民解放軍在南中國海採取更積極的戰略是向美國示威、也是脆弱不安的表現，她判斷未來幾個月仍會看到中國誇張的軍事行動。

梅惠琳在史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）12月份最新一期《中國領導觀察》（China Leadership Monitor）發表專文「中共人民解放軍在南中國海域戰略的角色變遷」（The PLA’s Evolving Role in China’s South China Sea Strategy），解讀中國在疫情危機階段對南中國海軍事化行動的意義。

文章提到，今年3月起，世界多數地方因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情進入封鎖狀態，美國因政府反應疏失，災難性地成為世界上最多確診病例與死亡人數的國家，這結果讓世人對美國的戰備狀態感到憂心，更引發中國等國家利用全球疫情獲取軍事優勢的辯論。

多數分析家認為中國人民解放軍頻繁地在南中國海進行軍事演習、武器部署等將帶動其軍隊現代化，但梅惠琳解讀相關資料表示，解放軍採取較為積極的角色，卻不意味著更具戰略性的意義，而是中國試圖抵抗美國對該區域控制所釋出的信號。

▲美軍雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）和尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

梅惠琳統計，在川普政府主政的2020年上半年，美方所執行的自由航行比歐巴馬政府在2015年到2017年初的次數還多；2019年，美國在亞太地區至少舉行85次聯合軍事演習。

梅惠琳分析，疫情期間在中美緊張情勢加劇的背景下，包括美國對中國的經濟制裁，互相關閉使館，以及在9月聯合國大會雙方領導人隔空交火，「美國總統川普指稱中國散播武漢肺炎，而中國國家主席習近平指責川普說謊」，相關事件都帶動雙方在南中國海的軍事行為。

不過，文中也指出，解放軍在南中國海尚未採取明顯的進攻姿態；例如，戰鬥機從未降落在任何一個南沙群島，也沒有真正部署反艦彈道導彈，「解放軍的立場純屬防禦性」。

中國軍方利用疫情在地緣爭端獲取利益已是各國皆知，包括中印邊界的僵持與暴力、入侵台灣領空，或頻頻出沒於有主權爭議的釣魚台附近海域，解放軍比起以往任何時候都更加活躍，然而，梅惠琳認為：「在南中國海，美國仍然擁有決定性的軍事優勢。」

梅惠琳表示，解放軍和美軍在南中國海的交鋒保持謹慎，試圖說服美國緩和其軍事行動；北京不斷提高的軍事節奏和廣泛的宣傳，正表明中國希望全世界、尤其是美國了解，任何威脅中國在南中國海地位的國家都會蒙受巨大損失。

從另一個面向分析，梅惠琳認為，中國頻繁增加的軍事活動所象徵的是不安全感而非信心，依照歷史經驗，「中國感到脆弱、或擔心外人會利用它的弱點時，就會採取輕率行動」。

基於中國對於美國戰略的敏感性和某些偏執狂，她研判，在未來幾個月，外界還會繼續聽到中國激烈的言談和看到誇張的軍事活動。

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