日本最新研究：98％新冠患者「染疫半年後」仍保有抗體

▲日本東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透）

文／中央社東京2日綜合外電報導

日本研究團隊首度進行數百人規模的「中和抗體」調查，結果顯示曾染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）且痊癒的人，有高達98%在染疫半年後仍保有中和抗體，說明染疫半年要再度感染的風險低。

《日本放送協會》（NHK）報導，抗體意指曾感染病毒的人在體內形成的蛋白質，其中可抑制病毒活動避免感染的稱為「中和抗體」。

日本橫濱市立大學等組成的研究團隊，針對今年2月到5月感染2019冠狀病毒疾病，並在之後痊癒的20多歲到70多歲共376人，調查體內「中和抗體」還剩下多少。

結果顯示，從感染起算半年後，無症狀或輕症的280名受調查患者中，97%仍保有「中和抗體」；而71名症狀中等患者及25名重症患者，100%保有「中和抗體」。

從376名全體受調查患者來看，整體高達98%保有「中和抗體」，且感染時症狀愈嚴重的患者，「中和抗體」就愈強大。

這是日本國內首度針對數百名痊癒者進行染疫半年後的「中和抗體」調查，研究團隊未來將持續這項調查，看看染疫一年後的「中和抗體」還剩下多少。

研究團隊成員、橫濱市立大學資料科學研究科教授山中竹春說，調查清楚顯示重症患者再度感染風險低，讓他們朝理解疾病真實情況邁進一步。

不過，山中說，並不是說體內有「中和抗體」就一定不會被感染，痊癒的人還是有必要採取包括避免「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）的防疫措施。

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