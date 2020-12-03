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失業怪疫情！他舉例「台大文組友人」在學寫程式：快看清自己無能

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▲工作不順心，恐面臨週轉不靈的困境。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）▲健康問題導致開銷增加，進而造成「破產」的可能性。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲疫情影響到許多人的工作。（示意圖／免費圖庫Pxfuel）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎延燒將近一年未歇，就有網友相當有感觸，在《Dcard》發文「其實疫情正好讓人了解自己的不足與無能」，文中指出疫情影響工作，但很多人都是怪疫情、怪景氣、怪東怪西就是不怪自己，可是放眼望去，被影響的很多都是文組產業，直呼「能力很重要，請認真審視自己的無能，加緊讓自己變得更強。」

這位網友文中表示，「這次疫情產生的後果始料未及，造成很多人失業、工作難找」，但影響到的不僅是台灣，更是全世界，可是很多失業的人卻是怪疫情、怪景氣、怪父母、怪老闆，怪各種原因就是不怪自己。

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原PO就指出，事實卻是這波疫情對台灣半導體產業影響根本不大、科技業賺飽飽；海運業公司也狂賺、船舶滿載，行程排到明年，因為「台灣就是一個以科技業為主的國家」，如果高中讀理組，出社會的薪水就是高過文組。

▲▼辦公室,工作環境,公司,職場。（示意圖／Pixabay）

▲原PO勸人多進修，像是考證照等等。（示意圖／Pixabay）

他舉例道，他曾看過有逢甲大學理科畢業生薪水45k起跳，但台大文科畢業生卻只有29k。雖然以文組來說，金融、法律、老師、公務員都是高薪階級，但畢竟可能要考試、有一定門檻，還不如當初就讀理組。

原PO還說，疫情影響到的大部分是餐飲、旅遊、觀光、航空、設計、展覽等產業，「幾乎都是文組的行業。」諷刺的是，他看空姐都受不了一個月只領底薪，但機師仍然可以開貨機載貨，不禁直勸「能力很重要，請認真審視自己的無能，加緊讓自己變得更強。想要過好日子，少抱怨、多努力。」

最後，他用自己台大歷史系朋友當做範例，「台大歷史系的朋友現在在學寫程式、唸c++，因為他知道自己沒有退路」，勸一些人還有時間就趕快去練習寫程式、考證照等等，不然就會一輩子可憐。

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