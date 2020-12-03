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信功「反萊豬」秒被檢舉　林奕華諷：現在執政黨還養「專業檢舉人」嗎

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▲▼國民黨團召開「台灣最大黑幫？蘇揆被打臉 縣長來圍事」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「台灣最大黑幫？蘇揆被打臉 縣長來圍事」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，提及屏東「信功肉品」支持政府政策，業者發聲明打臉後，2日再傳出遭消防局「登門關切」，引發國民黨質疑查水表，對於屏東縣政府稱，昨天是例行檢查，加上接到一通檢舉案，讓黨團書記長林奕華直呼還真巧，「難道現在執政黨不但養1450，還養專業檢舉人嗎？」

國民黨團3日召開記者會，林奕華表示，昨天黨團才呼籲，希望信功肉品不要跟皇家牛肉麵事件一樣被查水表，「結果還真的很巧」，昨天在屏東縣消防局非常「有效率」的情況下，早上去一次，傍晚又去一次，直呼現在「順蘇者昌　逆蘇者查」，好像只要出來打臉蘇貞昌，下場都很慘，都要被查水表。

對於屏東縣政府稱是因為有人打1999檢舉，林奕華質疑，「難道現在執政黨不但養1450，還養專業檢舉人嗎？」他表示，不管是皇家牛肉麵店還是食品加工業者，通常被檢舉都是食品問題，但之前皇家被檢舉的工廠登記，信功被檢舉的是消防設備，若不是非常清楚狀況的，怎麼會知道今天要查工廠登記、消防設備，直呼「拳拳到肉，異常精準！」

另外，屏東縣政府表示，信功肉品是列管非甲類場所，依規定兩年要消防安檢一次，信功委託的消防設備公司於11月27日自行提出例行檢修申報。

林奕華諷刺說，屏東縣政府真是有極高的效率，發揮到蘇貞昌衝衝衝的精神，「但我們要求去美國查廠，這是關乎國人健康的事情，為什麼蘇貞昌不發揮衝衝衝精神，趕快去美國查呢？」批評蘇貞昌欺負老百姓動作很快，但應該做的事情反而一直推託 、不願意負責。

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