香腸外衣用「非台灣豬」怎查？　陳時中舉「市場考察心得」回應

▲衛福部長陳時中於會前接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬叩關倒數，衛福部長陳時中出席立法院衛環會，會前接受媒體堵訪時，被問及香腸外衣若用非台灣豬，是否難以稽查？對此，陳時中以最近到市場實地考察心得回應了。

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立法院衛環會今（3）邀請衛生福利部、原住民族委員會及行政院農業委員會就「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」進行專題報告，並備質詢。

會前接受媒體堵訪，有媒體詢問明年萊豬進口，若香腸外衣不是台灣豬該怎麼查？陳時中表示，這幾天他都有去市場看，賣烤香腸的都有標示腸衣來源，一家標示西班牙、一家標美國，顯示標示腸衣場地來源並不困難。

另有媒體詢問長榮空服員違反檢疫規定，在居家檢疫期間趴趴走被開除一事，陳時中回應，「有了解這樣的情況，但是公司內部治理問題」。

他另針對疫苗採買、秋冬專案戴口罩與暫緩移工來台進行回答，表示疫苗使否可以提前施打，要看進貨時程，現在都還在談；超商不戴口罩要開罰，目前還沒收到相關報告，但現在秋冬專案已經開始，勸導不聽會開罰。

至於移工暫緩來台，若家庭有需求該如何解套？陳時中回應，「有3大方向」，一為從時序上分析，若疫情穩定，就能盡快開放，但還是以防疫為重點；二為媒合其他國家移工提供服務；最後為針對移工合約快到期的家庭，可以媒合使用常照2.0資源，一起努力讓照顧不斷軌。