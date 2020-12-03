李德維挺信功楊博仁　轟屏東縣府：被潑髒水也是自己招呼的

▲國民黨立委李德維。（資料照／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌1日稱屏東信功肉品支持萊豬政策，遭信功駁斥。未料，屏東縣消防局2日下午到信功執行消防安檢，被外界質疑查水表，屏東縣府晚間召開記者會澄清是例行檢查，更說不要把政治髒水潑到無辜的公務員。對此，國民黨立委李德維批評屏東縣府，被潑髒水也是自己招呼的。

蘇貞昌1日在立法院答詢國民黨立委蔣萬安萊豬議題時，舉屏東信功肉品很支持政府，批蔣萬安稱有豬農反對卻不敢具名。不過，信功當日晚間發表聲明，表態「堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品」。蘇貞昌2日解釋，他是向「信功實業的朋友」保證，政府絕對會從邊境管到餐桌，進口豬編貨號逐批檢驗 、一律標示產地國。

▲國民黨中常會視訊信功董座楊博仁。（圖／文傳會提供）

國民黨主席江啟臣2日下午在中常會邀請信功董座、國民黨中常委楊博仁視訊。楊博仁表示，自己不可能挺萊豬，他的工廠用藥檢驗戰戰兢兢，不可能買萊豬做工廠原料。國民黨立委李德維詢問楊博仁是否擔心被民進黨查水表？楊博仁回應，「希望他們不要有這些動作」。

▲楊博仁強調不可能挺萊豬。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

值此同時，屏東縣消防局下午到信功執行消防安檢，被外界質疑查水表。屏東縣府晚間緊急召開記者會說明，信功是列管的非甲類以外的工作場所，依規定兩年內必須辦理消防安全檢查一次，上次檢查日期是2018年11月20號，滿兩年本來就應進行例行檢查，「不要把政治髒水潑到無辜的公務人員身上」。

▲屏東縣政府2日晚間召開記者會，說明消防單位檢查信功是例行性檢查 。（圖／屏東縣府觀傳處提供，下同）

▲屏東縣府提出證明，信功委託的廠商早在上個月主動申請消防安檢，跟藍營所稱「查水表」無關。

對此，李德維3日在臉書痛批，信功不過是自證清白，馬上被查廠，屏東縣府還開記者會聲稱是例行檢查，加上是民眾檢舉，非去不可，還嗆不要對公務員潑髒水，「被潑髒水，也是你們自己往自己身上招呼的」，如果屏東縣府平常都有執法效率，「樂樂養雞場案」怎麼會一拖5年？檢舉地溝油的老農，又為何要北上台中報案？莫怪百姓都看在眼裡，積怨在心裡，不是不報，時候未到。