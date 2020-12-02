信功打臉蘇貞昌被「關切」？　林為洲酸：有政府會查廠

▲蘇貞昌。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，被國民黨立委蔣萬安問到美豬進口議題時，表示「信功實業」支持政府開放美豬的政策，但當晚卻被業者發聲明打臉。不料，「信功實業」2日下午傳出遭消防局「登門關切」，國民黨立委林為洲在臉書諷刺「有政府，會查廠」。

信功實業1日晚間發出聲明，強調蘇貞昌參訪時，全程未提萊豬問題。對此，原先稱信功支持美豬進口政策的蘇貞昌，2日則在臉書上表示，是向信功實業的朋友保證，政府絕對會從邊境管到餐桌， 進口豬編貨號逐批檢驗 、 一律標示產地國，讓台灣豬更有價值、豬農的權益受到保障。

信功食業董座楊博仁為國民黨中常委，他下午與國民黨視訊開會時表示，不可能挺萊豬，工廠對於用藥檢驗戰戰兢兢，不可能使用萊豬作為原料。至於是否擔憂被查水表？他回應，「希望政府不要有小動作」。

不過，信功食業下午傳出遭到屏東縣消防局執行消防安檢，內部員工也透露「時間點太巧合」。對此，林為洲在臉書發文狠酸，有政府，會查廠，只查國內，不查國外。他也指出問題，國內廠要出口給外國人吃的，國外廠是要進口給台灣人吃的，不禁大嘆「悲哀」。

隨後，林為洲又再發文表示，明年1月1日要進口美國萊豬給台灣人吃，執政團隊到處查，查了皇家傳承牛肉麵館，查Costco 、查家樂福、查信功，但就是不查要進口的美國萊豬廠，讓他直呼真荒謬

▼林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）



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