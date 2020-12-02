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眾志3子被判入獄！　蘇貞昌發文力挺：台灣不會讓香港孤單

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▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

前香港眾志秘書長黃之鋒、副秘書長周庭、主席林朗彥等3人今（2）日被判入獄。繼總統蔡英文、副總統賴清德發文力挺香港後，行政院長蘇貞昌深夜也在臉書上說，在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單！還提及過去台灣的年輕人「不懼警棍毆打、黑獄監禁」，即使滿懷恐懼，仍然毫不畏縮、堅定向前，並化身為台灣進步的原動力。

「鐵牢關不住自由之火，良知終將迎來天光。」蘇貞昌深夜在臉書發文說，台灣曾有一代代的年輕人，不懼警棍毆打、黑獄監禁，即使滿懷恐懼，他們毫不畏縮、堅定向前，並且前仆後繼。

蘇貞昌表示，正因為被時代召喚的勇者堆砌一道民主防波堤，台灣的自由民主才能奠基。歷史一定會記得，正是這些年輕人，化身為台灣進步的原動力。值得注意的是，蘇院長還想起他在戒嚴時受託為辯護人的回憶，當時他在軍事法庭上說出「他們沒有叛亂、你們不能亂判，否則人民將用選票另作審判。」

針對香港眾志3人遭判入獄，蘇貞昌向港民喊話，「在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單，台灣人民會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 回復蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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