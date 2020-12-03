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遠見／美中台關係　拜登的頭號外交考驗

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（圖/遠見雜誌提供）

文／李國盛 攝影／陳之俊

美國大選已然落幕。

儘管少數幾州仍持續重新計票的工作，現任總統川普也會持續打法律戰、挑戰拜登勝選的正當性。但民主黨總統候選人拜登，已篤定將入主白宮，揭開新時代序幕。

從「可預測性」到「穩定」，從「單邊主義」到「與伙伴結盟」，拜登上台，代表美國對外政策的修正，但這並不代表我們將重回2016年前的世界。

可預測性代表穩定，代表對外政策更符合國際社會的期待，未來這樣的可預測性，將反映在幾項重大議題上，像是氣候變遷、經貿政策、國際框架等。

世界各國給拜登的「願望清單」中，包含哪些項目？

氣候變遷〉重回巴黎協定，積極減碳

拜登上台，在國際社會的期待清單上，氣候變遷議題，無疑高度受到關注。川普政府趕在投票結束前，宣布退出巴黎協定，至於拜登，早早就承諾將重回巴黎協定。因此，他的勝選，也讓關心氣候變遷的各國人士大大鬆一口氣。

氣候變遷的影響愈來愈烈，儘管川普政府一再否定氣候變遷的科學證據，美國之外的其他國家，近年來紛紛把阻止氣候變遷當成主要施政目標。在過去兩個月間，南韓、日本和中國都承諾，要在這個世紀中，將碳排放降低到零。

拜登也承諾要在2050年以前，將美國碳排放降低為零。現在，為了重回巴黎協定，拜登必須把減低碳排放納入政府政策。

相較於歐洲各國大力促進降低碳排放，觀察家認為，美國要在2030年前，把碳排放降低2005年的五成水準，是非常困難的，但也絕非不可行。

重回巴黎協定不需要國會背書，拜登最聰明的作法，就是學習歐盟，在推出新一輪疫後經濟振興方案時，納入綠色基本設施、能源、研究和發展。

還有值得注意的一點是，過去幾年中，歐盟推動氣候變遷防治，找上中國這個最大碳排放國家合作，為了不讓歐盟和中國排除在外，美國絕不能缺席。

公共衛生〉重回世衛，合作開發疫苗

川普在7月時，指控中國操控世界衛生組織（WHO ），並宣布退出，拜登也早早宣示，將重回這個協調各國步伐、對抗疫情的最主要機構。

美國是世衛最大捐助國，每年貢獻世衛15％的預算，美國重回世衛之餘，也可望重回國際合作的新冠肺炎疫苗和醫藥開發計畫，對於找出疫苗和新藥大有幫助。

對中立場〉雖是老朋友，但得強硬應對

在拜登確定勝選後，中國官媒《環球時報》以「老朋友」稱呼拜登，川普時代後半段，曾採取一系列對抗中國的手法，包括要求盟邦要選邊站，激起盟國正反不同的評價。

而拜登這位「中國老朋友」，將不會立刻重回與中國的協商。

但對於走出川普時代，從貿易到地緣政治，因應各式挑戰疲於奔命的中國來說，拜登至少比川普更可以預期。

特別是在台灣問題上，中國一度擔心美方對台的政策可能導致戰爭，拜登上任後，因為中美彼此不斷挑釁，而導致戰事的威脅大大降低。

拜登對中國的看法究竟如何？他認為，「美國的確必須強硬應對中國，如果中國為所欲為，將持續掠奪美國和美國企業科技智慧財。」同時，他也將持續補助國營企業，形成不公平競爭，在未來科技和產業競逐中取得優勢。

因此，拜登強調，迎向這個挑戰最有效的方法，就是建立美國盟國和伙伴的聯合陣線，對抗中國的侵略性舉動，以及對人權的侵犯，即便在美國尋求跟北京在諸如氣候變遷、阻絕核武擴散，以及全球公共衛生等議題上合作的同時，也不能放棄上述底線。

亞洲問題〉重返歐巴馬路線？各國未必樂見

雖然國際社會大多期待一個「可預期性高」「尊重盟友與國際組織」的拜登，來取代「美國第一」的川普，但這並不意味著拜登將完全拋棄川普的路線；特別在亞洲，更是如此。

對亞洲各國來說，川普路線可能會比拜登重返歐巴馬路線要更受歡迎。

以南海問題來說，歐巴馬雖然對於中國在南海的擴張畫了紅線，但當中國越線時，歐巴馬卻沒有實際作為。相較之下，從龐培歐（Mike Pompeo）否定中國對於南海海域的主權，到多次派遣航空母艦艦隊聚集南海，敢於展現肌肉的川普，無疑讓亞洲諸國更安心。

在南海之外，美國也承諾協助日本保衛釣魚台，並強化對台灣的軍售。這也說明為何選前各國紛紛期待川普下台，亞洲的日本、越南、香港和台灣民調，卻偏向川普連任，一位日本民眾說得好，因為中國愈來愈強大，讓亞洲各國有如芒刺在背，川普在任與否，是日本的「國家安全」問題。

「美國不該讓中國有幻想，以為可以攻擊台灣」

在川普和歐巴馬之間，拜登中國政策如何定調，讓亞洲國家格外關切，有些學者擔心，為了與中國的合作，像是氣候變遷等議題，拜登很可能在國安議題上退讓。

《經濟學人》認為，相較於歐巴馬時代的「參與」，拜登應採取「威嚇」策略，「美國不該讓中國有任何幻想，以為自己可以攻擊台灣。」

更重要的是，拜登在與中國交手時，應該會採取跟川普不同的策略，比方說，拜登會跟盟國有更多討論，協同彼此的腳步。

日本希望美國壓制這個孔武有力的鄰居。但由於兩國距離太近，經濟連結太深，就算川普時代美國希望日本站起來，跟中國進行更明白的對抗，日本主流民意並不願意跟中國衝突。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在拜登當選後，很快就向拜登及他的副手賀錦麗（Kamala Harris）道賀。究其原因，除了因為賀錦麗本身的印度裔背景外，評論家也認為，這跟莫迪希望不要因為選前過於押寶川普，而被拜登政權冷落有關。

這樣的論點或許是多慮，畢竟，在過去幾十年間，無論是共和黨還是民主黨當政，兩國關係都持續升溫，更重要的是，如今美國更需要印度聯手共同箝制中國。

南韓也是，川普廢除與南韓的貿易協定，並威脅如果南韓不增加分攤的軍費，美國將撤軍。

但在拜登批評川普對南韓的政策「魯莽」之後，選前的南韓民調顯示，有超過2∕3的南韓人希望拜登打敗川普。

最後，川普曾多次宣稱，「共產中國」是東南亞意識型態的敵人。川普這個說法，看在東南亞專家的眼中，無疑是罔顧現實。

對於此刻的東南亞國家來說，最重要的兩大關鍵議題：疫情和恢復經濟，中國都是有能力協助東南亞國家脫離困境的支撐力量。

因此，美國重回東南亞，或許不是壞事，但這絕對不意味美國有權要求東南亞國家要在美中之間選邊。東南亞大國印尼，最近拒絕美國在它的境內使用機場，讓偵察機駐防，就是最佳明證。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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