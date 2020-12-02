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社宅不住窮人惹議　柯文哲宣戰柯黑：你們超譯、我超蓋

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記者蔡文鈴／台北報導

台北市政府推出社會住宅，不過月租費高達4萬500元，引發外界質疑太貴，市長柯文哲甚至還說「不希望都住窮人」，遭到外界抨擊。對此，柯文哲2日晚間在臉書強調，無論是弱勢或窮人都能住的安心自在，要達成「混居、共榮、穩定房價」的戰略目標。

▲▼柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

明倫社宅日前開放招租，3房型的租金費達到4萬500元，柯文哲表示，蓋社宅時遭到當地所有里長反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」而他也去看萬華平宅，「都是窮人」，所以混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」

未料失言風波在網路上引發討論，柯文哲2日晚間透過臉書表示，台北市社會住宅的三個戰略目標為「混居、共榮、穩定房價」，希望藉由各種房型、多元族群入住，達到混居、去標籤、去歧視的效果，讓社宅真正融入社區，共融然後共榮。

柯文哲強調自己的原意是，無論是弱勢或窮人，都能安心自在的住在社會住宅。他也正面宣戰「黑柯產業」，在我努力去標籤的時候，又有人努力給我貼標籤；沒關係，你們就繼續超譯，我就繼續超蓋，蓋更多、更好的社宅、當大家的「好厝邊」，貼標籤不會讓這個社會更好。

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