游淑慧酸柯文哲想挑「好野人」住社宅：所以租金臨時大漲八成嗎？

▲柯文哲日前出席明倫社宅招租記者會。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

位在士林區的明倫社宅3房型月租費高達4萬500元，引發外界質疑太貴，然而柯文哲2日卻語出驚人地說，混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」台北市議員游淑慧爆料，在預算書發現，原本的租金設定平易正常多了，不讓窮人入住，所以市府突然臨時大調租金嗎？

柯文哲2日出席健康社會住宅交流感謝茶會，他在致詞時提及，當時要蓋社宅，結果所有里長都反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」而他也去看萬華平宅，「都是窮人」，所以混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」此話一出惹眾議。

游淑慧稱，在預算書發現，原本的租金設定平易正常多了。22至24坪房型，原本租金其實僅設定為22440元，現在卻大漲近八成，變成40500元；而16到18坪的房型，原本租金設定為16830元，現在也坐地起價變為24800，每月大漲8000元租金。

她不禁質問，就是因為柯市長想要挑「好野人」，排除「窮人」入住嗎？還是市府也想跟著炒房？看著今年房市升溫，也趕快大調租金，趁勢撈一筆？政府不是建商，而公宅要「好」，不是「豪」。



