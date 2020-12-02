信功打臉蘇貞昌被查水表？　2證據曝！是自己「主動」申請安檢

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院答詢時，提及屏東信功肉品支持政府政策，但被藍營操作成是被打臉，而藍營又爆料，信功2日就被消防局「查水表」。對此，屏東縣政府晚間拋出2紙證明，打臉「查水表」的指控，委託消防廠商早在11月27日就「主動」申請安檢。

在國民黨連續12次杯葛國會議事，甚至「丟豬內臟」引起國內譁然，甚至醜聞躍上國際媒體之後，1日回歸質詢台。蘇貞昌在面對立委蔣萬安質詢時，被問及「美國萊豬進口，台灣豬受到衝擊的問題」，蘇貞昌則舉由國民黨中常委擔任老闆的「屏東信功肉品」為例，表示他們也支持政府協助台灣豬外銷政策。

但是，隨後信功晚間顧左右而言他，不談及政府協助台灣豬政策，而是聚焦在他們不挺萊豬，而在野黨也趁勢圍攻，轉移掉質詢過程中討論強化肉品外銷的議題。

接著，這位信功董事長，同樣是國民黨中常委的楊博仁，2日下午透過視訊參與國民黨中常會；會中，立委李德維詢問他，會不會擔心行政部門查水表？他回應，希望不要有這些小動作，相信應該是不會。隨後，有所謂國民黨人士爆料，信功2日遭到「查水表」，消防單位在上午登門關切，傍晚還會有第二波。

對此，屏東縣政府隨即釋出2張證明，打臉「查水表」的說法，資料上清楚載明，委託的消防廠商，早在11月27日就向消防局申請檢查，依時程規劃12月2日前往檢查消防，而上一次該公司檢查，已經是兩年前（2018年）的11月20日，已經要到期。

屏東縣政府強調，不要把正常的消防安全檢查做政治操作，辛苦的消防人員不服務政治，「信功公司是列管的非甲類以外的工作場所，依規定兩年內必須辦理消防安全檢查一次，上一次檢查日期是107年11月20號，已經滿兩年，本來就應該進行例行檢查」。

縣政府表示，信功委託的消防設備公司於11月27日主動提出例行檢修申報，消防局同仁發現有缺失，依規定必須前往現場檢查，設備公司非常了解規定。

▼屏東縣政府提出2紙證明，信功委託的廠商早在上個月主動申請消防安檢，跟藍營所稱「查水表」無關。（圖／屏東縣政府提供）

