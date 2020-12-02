首波5萬盒！「松石綠口罩」12/6萊爾富開賣　網嗨翻：不怕黃牛了

▲松石綠口罩。（圖／萊潔提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

12月起，民眾若進出八大類場所，就一定要戴上口罩，經勸導不聽者，最重會被罰1.5萬元。許多民眾在防疫的同時，也相當注重美觀，為了滿足消費者的渴望，萊潔再度推出新色，將於本月6日開放「松石綠」口罩預購。首波預購共有5萬盒，民眾可透過萊爾富的「Life-ET機台」進行預購，一盒50入裝，定價399元。

萊潔「玩色．炫彩系列」的松石綠口罩終於上市！12月6日早上10點整，將於全台萊爾富開放預購，首波一共有5萬盒的貨量，民眾可以透過「Life-ET機台」進行預購，每人限購一盒，售完為止。此款口罩與以往相同，一樣每盒50入裝，定價399元。

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►萊爾富預購流程：

民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，接著便會收到一組「驗證碼」簡訊，只要將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，迅速完成「松石綠口罩」預訂。

松石綠口罩日後也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝和墊腳石圖書陸續上市，實際開賣時間則以各通路公告之訊息為主。

萊潔業者表示，「除全球疫情逐漸加劇之外，2020年有著太多意料不到與令人難過的事。隨著年末到來，萊潔希望用代表著祝福色彩的綠松石祝福著全世界，也祝福著所有於2020年曾經感受難過與悲傷的人們。我們將會有著重生般的一年，而萊潔口罩會持續充分發揮設計的色彩能力，推出各種不同設計款的醫療口罩，四色迷彩系列、動物紋系列等等，繼續給民眾驚喜，也陪伴著台灣民眾直到疫情結束。」

業者也強調，「萊潔是全台獨家採用一萬等級無菌室生產最高潔淨醫療口罩，並通過BFE99%、VFE99%、PFE 95%細菌、病毒、微粒三E過濾高規格醫療口罩」，希望民眾可以買得安心、用得安心。

不少網友得知松石綠口罩開賣的訊息後，興奮表示「終於來了」、「哇！這次很多盒」、「太感動了！終於等到它了」、「期待好久的松石綠終於出現了！而且5萬盒，感謝萊潔」、「5萬盒非常有誠意」、「這顏色好美」、「5萬盒完全不用擔心黃牛」、「這個一定要搶」。

►►其他販售資訊：



日藥本舖：

將於12月3日開賣普惠醫工「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，一盒50入裝，定價379元，全台限量1萬盒。

屈臣氏：

將於12月5日開賣「Watsons 醫療防護口罩」，共有迷幻斑馬、甜美豹紋兩款，一袋5片裝，定價69元。各門市到貨數量與時間不定，實際情形依各門市庫存數量為準。