CDC：美國去年12月就發生「新冠病毒感染」　比首宗確診早一個月

▲美國新冠肺炎疫情仍在延燒。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）於11月30日發布最新報告指出，新冠病毒可能2019年12月中旬就出現在西岸，與官方認定的1月19日首宗病例相比，早了1個月左右，甚至比中國正式通報疫情的日期早了好幾周。

美國紅十字會去年12月13日至今年1月17日蒐集來自9州、7389位捐血者的血液樣本，送往CDC檢測是否存在新冠病毒抗體，科學家竟發現高達106個樣本符合此條件。

根據《華爾街日報》，含有抗體的血液樣本中，39份於12月13日至16日來自加州、奧勒岡州與華盛頓州，另外67份於12月30日至1月17日來自麻州、密西根州、威斯康辛州、愛荷華州、康乃狄格州與羅德島州。

▲CDC最新報告指出，西岸可能早在12月就出現新冠病毒感染。（圖／路透）

研究團隊指出，新冠病毒感染「可能2019年12月就在美國發生，比先前認知的還要早」，此結果不僅證明，病毒在全球各地傳播的起始時間、速度與範圍都比先前認知更早、更快、更廣，也突顯出定期檢測血液樣本、尋求病毒傳播證據的重要價值。

CDC研究團隊表示，他們將持續以這種方式執行新冠病毒的追蹤監測，並將研究結果發布在牛津大學醫學雜誌《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）上。

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