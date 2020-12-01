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「神秘金屬巨碑」又現蹤！面向羅馬尼亞聖山　刻滿謎樣圓圈

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▲羅馬尼亞皮亞特拉─尼亞姆茨（Piatra Neamt）也發現神秘金屬巨碑。（圖／翻攝Twitter@disclosetv）

▲羅馬尼亞皮亞特拉─尼亞姆茨（Piatra Neamt）也發現神秘金屬巨碑。（圖／翻攝Twitter@disclosetv）

記者吳美依／綜合外電報導

美國猶他州沙漠日前驚見「神秘金屬巨碑」，雖然如今離奇消失，世界各地討論熱度依然不減。令人意外的是，羅馬尼亞上月26日也發現類似物體，皮亞特拉─尼亞姆茨（Piatra Neamt）的偏遠山丘上矗立一塊閃閃發光的金屬三角柱，高度13英尺（大約4公尺），其中一面正對著「聖山」察河勞山（Mount Ceahlau）。

綜合TMZ、《每日郵報》等外媒報導，羅馬尼亞的金屬巨碑鄰近古老地標「彼得羅達瓦．達契安堡壘」（Petrodava Dacian Fortress），面對著國內7大自然景觀之一、被當地人視為「聖山」的察河勞山。它與猶他州巨碑外觀非常相似，不同的是，每一面都刻滿連續圓圈圖案，頂部呈現傾斜狀。

當地官員對於金屬巨碑的來源感到非常困惑。尼亞姆茨文化與遺產局官員喬薩努（Rocsana Josanu）表示，「我們已經開始研究這塊奇怪巨碑的出現……仍不知道這塊金屬巨碑的主人是誰」。他指出，巨碑位於一個考古遺址的保留區內，如果民眾想要在這裡實施任何建設工程，或者設立某種東西，都必須獲得該局與文化部批准。

美國猶他州公共安全局官員本月針對野生大角羚羊數量進行調查，飛越該州東南部沙漠，卻意外發現一塊神祕金屬巨碑，高約3公尺到3.6公尺，與名導演庫柏力克（Stanley Kubrick）的1968年經典作品《2001：太空漫遊》中發射神祕訊號的石碑幾乎一模一樣。但據土地管理局猶他州辦公室28日聲明，巨碑27日晚間已被不明人士或組織移走。

►美國沙漠神祕巨碑消失！不明人士趁黑夜拆除　關鍵時間點曝光

►美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」　網友嚇傻：2020結束前別碰它

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