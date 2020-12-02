與柯文哲和解之握？王世堅：已洗20幾次手⋯下秒狂咳嗽「罵他才順」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲1日遇到「柯黑大魔王」台北市議員王世堅時，兩人突然握手，被現場媒體笑稱「破冰之握」，隨後柯文哲IG還PO出一句「這雙手滿暖的」等言論。對此，王世堅2日回應，自己握完柯文哲的手後，已經洗了20幾次的手；隨後他講到一半還突然咳嗽，使他笑稱「不罵他（柯文哲）就會這樣，我要罵他才順！」

王世堅2日在台北市議會一樓受訪，看到大批媒體時，先是用手輕拍記者背部，被對方笑稱這就是握過柯文哲的手，而王世堅則回應，他1日握完柯文哲後已經洗了20幾次的手。

▲台北市議員王世堅2日受訪。（圖／記者袁茵攝）

被問到與柯文哲握完手後稱「想上廁所」是不是去洗手？王世堅笑稱，他很意外，這是六年來頭一次跟柯文哲握手，也是這會期警政衛生委員會召集人，所以柯文哲來委員會對議員致意感謝，他是代表警政衛生委員會，當然必須接待與回應，只是簡短碰面而已，「所以很簡單而已。」

媒體追問，柯文哲隨後在IG上說「世紀之握」、「和解從自己開始」，所以兩人是和解了嗎？王世堅說，「啊不是！我是議員，議員監督市長是議員的天職。」議員與市長的關係就是監督與被監督，所以沒有和解不和解的問題，「我本來就是來監督他的，他就是要被我監督，沒有所謂私交或好與不好，或戰鬥狀態、和解狀態，通通沒有！我就是平常心。」

▲柯文哲與王世堅握手，還在IG上稱「和解」、「世紀之握」。（圖／翻攝自柯文哲IG）

王世堅提到，柯文哲來得很突然，又帶了橘子，他代表警政衛生委員會，一定要面對市長的到訪，「他送了很多⋯」此時王世堅突然開始咳嗽，使他笑稱，「奇怪欸！我講到柯P⋯不罵他就會這樣，我要罵他才順！」

王世堅說，柯文哲送的橘子滿不錯的，但因為他是頭號柯黑，所以沒有吃橘子，「我監督他又吃他的橘子會拉肚子，所以我沒吃。」他就是代表警政衛生委員會收下來，代表委員會感謝市長的美意，「但是我還是會恢復柯黑的角色跟任務，只要柯市長在市長任內的一天，我就是強力監督柯文哲，沒任何改變。」

被問到柯文哲在IG PO照片，有沒有覺得被蹭了？王世堅回應，還好，因為他沒有用網路，所以不會看臉書與IG，所以愛怎麼說就怎麼說，「我還是一樣的我！」強力監督抨擊柯文哲是他的天職，也是他個人的使命，所以沒有任何改變。

至於1日是不是不想接橘子？甚至想急著拿給別人？王世堅提及，「不會啦！」只是他們開會已經開快2小時了，當時有一點尿急，本來柯文哲進來前就要休息10分鐘了，結果對方就進來了，所以禮貌上就是接待到訪，柯文哲一走後便宣布休息10分鐘緩解。

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