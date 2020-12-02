羅志祥偷蓋空中游泳池！柯文哲：連和碩都被我拆　「誰來講都沒用」





▲台北市長柯文哲。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

知名藝人「小豬」羅志祥近日被爆出，打算在2年前購入的豪宅頂樓偷蓋露天游泳池，台北市建管處1日派員勘查，確定與使用執照竣工圖説不符，依違建予以查報處分，並要求限期30日內自行拆除。柯文哲2日表示，連和碩都被他拆了，現在「誰來講都沒用。」

柯文哲2日接受廣播節目《POP大國民》專訪，被問及羅志祥在自家頂樓蓋游泳池一事，他表示，以前市政府對違建常常睜一隻眼閉一隻眼，或叫議員來開協調會，他有看過協調會開幾十次的，但「我比較強硬，大家按照規則來，都不接受議員請託。」如果有人不同意要拆，那就直接進到違建爭議協調委員會，且會議記錄上網公開，這其實對很多議員來講也是種解脫，該規則也讓北市史上第一次違建數目減少，以前都是增加比拆的多。

被問到違建是不是歷史共業？柯文哲表示，有次看到大同區某個違建花了好幾千萬，當時他想說，這一定會被拆，怎麼敢花好幾千萬去蓋？這代表屋主大概知道不會被拆掉，所以要大家誠實面對，「台灣從來不是一個法治國家。」可是他自己比較強硬，「誰來講都沒效」，這種久了大家就知道要守法，違建自然減少。

蔡詩萍說，羅志祥不是普通人，是公眾人物，且蓋的地方還是豪宅頂樓，不解為什麼敢這麼做？柯文哲則認為，現在誰來講都沒有用，「連和碩都被我拆了，大家就知道講了沒用。」

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