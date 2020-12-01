陳其邁上任百日！施政滿意度69.3%　71.2%市民肯定24小時托育

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者吳世龍攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長陳其邁1日邁入上任100天。根據最新施政滿意度調查顯示，整體施政滿意度69.3%，各項施政成績也獲得市民肯定，其中有71.2%市民滿意24小時托育服務。

國策研究院文教基金會1日公布陳其邁最新施政滿意度調查，結果顯示，69.3%的市民對於陳其邁市長的施政感到滿意；此外，多項施政成績亦皆獲高雄市民肯定，包括71.2%高雄市民對開辦全國24小時的托育服務感到滿意、70.5%的市民對加碼農作物保險的補貼感到滿意；70.4%的市民對於仁武產業園區動工感到滿意，以及有69.2%的高雄市民對於5G AIoT 園區及國際大聯盟成立感到滿意。

▲24小時托育服務滿意度，71.2%民眾對陳其邁表示滿意。（圖／國策研究院文教基金會提供）

▲農作物保險滿意度，70.5%民眾對陳其邁表示滿意。（圖／國策研究院文教基金會提供）

對於本次民調，國策研究院執行長郭育仁教授表示，國際情勢對台灣有利，對高雄是一大契機，陳其邁就職後積極招商，未來發展榮景可期，這份民調也代表目前高雄民眾對市府團隊的認同。

▲仁武產業園區建設滿意度，70.4%民眾對陳其邁表示滿意。（圖／國策研究院文教基金會提供）

中華亞太菁英交流協會王智盛秘書長認為，有8成的年輕人，對於陳其邁的表現感到滿意，遠高於平均值，顯示目前高雄的政治對立氣氛還是相當嚴重，因此，陳其邁能有7成的滿意度，足見陳其邁非常努力地消弭高雄的這種政治對立氛圍；此外，陳其邁上任後不只是緊緊緊拚經濟，對於高雄市民的照顧也一樣用心，包括首創24小時托育、加碼農民保險等，陳其邁對於市民的用心照顧，從此份民調亦可看出高雄市民對於陳其邁市長及其市府團隊的肯定。

▲新創產業推度滿意度，69.2%民眾對陳其邁表示滿意。（圖／國策研究院文教基金會提供）

該民調由國策研究院文教基金會委託大社會民調中心，訪問對象為設籍高雄市，20歲以上民眾；抽樣方法為隨機取樣；訪問日期為109年11月25日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差為在95％的信心水準下，約 ± 2.99%；加權方式為依內政部人口資料，進行性別、年齡加權，以符合母體結構。