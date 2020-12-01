陳其邁上任100天　「期中考」綠讚85分：施政有魄力

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長陳其邁就任滿100天，今日（1日）將在市政會議公布施政百日的成果。而對於陳其邁的「期中考成績」，綠營給了85分，無黨團結聯盟給了60分，藍營則認為不及格，其中無黨團結聯盟和藍營的扣分重點項目就是美豬進口議題。

▲陳其邁就任滿百日，施政成果受到各界關注。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

前高雄市長韓國瑜罷免案在今年6月通過後，時任行政院副院長的陳其邁辭去職務，投入高雄市長補選，以70.03％的得票率打敗國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，順利當選，並在8月24日正式就任。

如今，陳其邁在高雄市打拚邁入第100天，各界紛紛開始檢視他的「期中考成績」。根據《自由時報》報導，民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村認為陳其邁施政有魄力，但人事安排有待加強，所以給了85分；無黨團結聯盟總召朱信強認為陳沒有太突出的建設，在美豬議題上態度不明確，因此只給了60分；而國民黨團總召蔡武宏痛批陳的團隊引發很多建設、民生問題，例如美豬進口、輕軌爭議，完全與民意背道而馳，施政表現根本不及格。

對此，陳其邁坦言要在2年內做到4年的承諾，就是在跟時間賽跑，希望能用盡百分之百的力量，帶領高雄繼續前進，把握產業轉型的關鍵機會，做出更多讓市民們有感的建設。

▼陳其邁在高雄市長補選中狂掃67萬票。（圖／記者林敬旻攝）