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最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

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▲最新全台縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲最新全台縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率領市政團隊全力衝刺，加上南科及沙崙產業雙引擎帶動招商引資，台灣人夀與經濟日報舉辦縣市幸福指數大調查，今年新設全台各縣市長施政滿意度調查，台南市74.6％居六都第3，全國第4；黃偉哲說很高興能代表189萬市民出席盛會，台南正處於全力發展的關鍵時段，市政團隊仍不能掉以輕心。

經濟日報30日公布全國縣市首長施政滿意度前5名的城市，台南市名列全國第4名，台南市長黃偉哲應邀出席記者會表示，他聽了專家所提出的城市治理問題，他覺得台灣就這麼小，但是城市之間有很多可以互相觀摩、學習的地方，在這裡就是最好的一個機會，剛剛專家們就提到了分兩大部分。

▲最新全台縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，第一個部分當然是硬指標，另有一些OECD相關的客觀的數據，黃偉哲舉例說，大家可以看到30日的新聞，報導29日台南市的節慶活動聚集了很多人，人數爆棚但是抱怨也爆棚，因為牽涉到第一個活動舉辦的是一個軟實力。

第二是，整個交通規劃有牽涉到很多硬體的建設，剛提到了，台南市是台灣的第一個城市，再過4年就是建城4百年了，台南有很多古蹟跟豐富的人文的素養，黃偉哲記得去年也是講同樣的事，舉頭三尺有神明，掘地三尺有古蹟，當台南要做很多硬體建設的時候，就會碰到很多古蹟，這就是台南市交通建設的難處。

▲最新全台縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲認為，台南有一些數字可以跟專家們分享，台南市志工有5.75萬人，佔人口比例3％，所以台南可說是一個志工城市，即使很多客觀數據硬指標或是很多建設方面台南有待加強，但是在市民朋友投入整個城市治理上，他們身為志工是非常滿足的，非常有這個心來投入，簡單具體來說，5.75萬人不是人數而已，每人每年投入志工時數是263小時，不僅人數多，個人願意投入也多，因為他們對城市有向心力。

據了解，經濟日報公布全國縣市首長施政滿意度前5名，新北桃園並列第1、新竹市第3，台南、花蓮並列第4，顯示台南市長黃偉哲的施政受到市民肯定支持。


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