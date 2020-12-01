六合夜市辦桌變「試喝一小杯」被罵翻　陳其邁開鍘！處長遭拔官

▲ 高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市經發局於11月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動，打出網羅木瓜牛奶、大腸包小腸等人氣美食，要讓遊客免費品嘗，雖然說是辦桌，但現場僅發放50份小吃、規模也縮水，引發來不少批評。事後，市長陳其邁出面表示自己也不是很滿意，經發局也火速對權責主管單位市場管理處處長降調處分，並終止和廠商的契約，後續活動將由經發局自行辦理。

▲六合夜市舉辦「辦桌免費吃」但只有一小杯試喝。（圖／市議員陳若翠提供）

高雄市經發局為振興市集、夜市經濟，推出「好人好市」系列活動，於11月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，網羅木瓜牛奶、大腸包小腸及水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗。活動將於當日晚上六點半開始，共有三場次的「辦桌免費吃」及「加一元多一件」好康搶購活動。

▲六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動大排長龍，但也引來不少抱怨。（圖／市議員陳若翠提供）

但沒想到活動現場不但沒有擺桌，免費喝的木瓜牛奶也只是一人一小杯，與事前宣傳內容落差極大。國民黨高雄市議員陳若翠還對此大酸，印證了她在總質詢說的「說得一畚箕，做沒一湯匙」，選前「緊緊緊」，選後「騙騙騙」。

對此，高雄市長陳其邁事後受訪時也坦言「自己也很不滿意」，他說會要求經發局要檢討懲處，假如在活動的過程輕忽、做得不理想，那就要檢討，也要對相關人員要進行懲處。就在陳其邁講重話後，經發局也宣布權責主管單位市場管理處處長已降調處分，成為他任內第一個遭拔官的主管。

▲ 高市府經發局長廖泰翔 。（圖／記者洪靖宜攝）

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