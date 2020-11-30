「把高雄港點亮」史哲臉書怨：逼死跨年團隊　陳其邁笑：天天唸他

▲副市長史哲在臉書爆料被陳其邁逼死了 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁就任之後的首度跨年活動，可是讓跨年團隊傷透腦筋，還一度傳出「陳其邁要逼死人」的說法，原來是他相當重視，依照一貫的「緊緊緊」，副市長史哲在臉書透露心聲，也搶先曝光2021跨年的主題意象「點亮高雄港」。

史哲在臉書提到：「2021人家跨年，不過高雄跨百！2021跨百光年主視覺公開，很多人看到主視覺，直說有那——謀誇張嗎？一點都不誇張，甚至我必須說，真實的展演，一定比主視覺更誇張！」他還談到陳其邁市長一句把「高雄港點亮」，差點逼死了跨年團隊。

▲高雄2021跨年主題意象曝光，代表高雄百年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

史哲解釋，主題意象是因為高雄港不是一座建築物，也不只是一個空間，而是一座港灣，一個難得在城市裡的港灣。所以點亮高雄港意味著「我們將以這一座港灣為劇場，愛河灣海上為舞台，我們的展演將是海陸空三向度設計、是以光為主題，而光影中的，是高雄一百。這代表了回顧過去的一百，也是向前展望未來的一百」。

而面對副市長的臉書爆料，陳其邁笑笑說：「沒有啦，天天唸他而已啦，他知道我對這件盯很緊。」但他也相信在史哲的規劃下，2021的高雄跨年將是「整個不管是在燈光、光雕還有舞台，也融合高雄港在愛河灣，以及相關的文化表演活動，有信心一定是非常精彩的，一定要讓高雄市民驚豔」。



