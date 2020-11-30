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母心肌梗塞！子女驚慌開車攔警求助　警車鳴笛開道3分鐘到院

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▲警員當機立斷隨即開啟警示燈，並沿途鳴放警笛示意周邊車輛讓行，在到院後一直關切幫助林母躺上推床送進急診室。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員當機立斷隨即開啟警示燈，並沿途鳴放警笛示意周邊車輛讓行，在到院後一直關切幫助林母躺上推床送進急診室。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局交通警察隊警員11月23日晚間執行巡邏勤務，突然接近一輛白色休旅車下來一位林姓民眾，神情驚慌表示其母親突發性心肌梗塞必須趕往醫院，惟因車多怕延誤就醫，請求警員幫忙，員警隨即協助護送林男人車前往醫院，將原本需要10分鐘的路程縮短至3分鐘，林男一家到院將母親送醫後頻頻致謝。

11月23日晚間雲林縣警察局交通警察隊警員陳彥維、游朝棟、楊宗益等3員執行巡邏勤務，行經虎尾鎮158縣道與高鐵外環道路口突然一輛白色休旅車於後方瘋狂閃大燈示意，警員發現後隨即停靠路邊，白色休旅車跑來一名女子表示其母親心臟有突發狀況，相當危急，因正值下班尖峰時間車流量相當高，請求警員幫忙開道引導至台大醫院虎尾分院。

▲警員當機立斷隨即開啟警示燈，並沿途鳴放警笛示意周邊車輛讓行，在到院後一直關切幫助林母躺上推床送進急診室。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲開車的林姓男表示若不是警員如此熱心助人並協助開道，所造成之後果恐不堪設想，對於警方之協助表達深深的感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員陳彥維一聽，抱持積極為民服務，視民眾如親人的態度，當機立斷二話不說隨即開啟警示燈並並沿途鳴放警笛示意周邊車輛讓行，讓原本需要至少約10分鐘的路程縮短至3分鐘，並且在到院後一直關切幫助林母躺上推床送進急診室，這才放心。

開車的林姓男表示若不是警員如此熱心助人並協助開道，所造成之後果恐不堪設想，對於警方之協助表達深深的感謝。 雲林縣警察局表示，警察為民服務的熱情，彰顯助人最樂精神，警察會盡其所能給予民眾關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。警察適時為民伸出援手，除了讓民眾感受到雲林縣是一個「溫馨、安全、友善」的城市，也建立警察親民與愛民的良好形象。

▲警員當機立斷隨即開啟警示燈，並沿途鳴放警笛示意周邊車輛讓行，在到院後一直關切幫助林母躺上推床送進急診室。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員抱持積極為民服務，視民眾如親人的態度，當在到院後一直關切幫助林母躺上推床送進急診室，這才放心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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