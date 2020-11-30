車站前佝僂老人迷途跳針說「要找兒子」　雲林警耐心詢資助返家

▲北港警分局28日獲報在統聯車站前有老翁疑似迷路，警員場發現老翁有嚴重重聽及言語溝通障礙，經歷一番耐心詢問資料、拼湊，終於查出住所，聯繫到也正急尋老翁的家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港警分局28日下午獲報，在統聯車站前一名老翁疑似迷路，警員王立宏、吳宗翰、龔柏方到場發現老翁有嚴重重聽及言語溝通障礙，回覆詢問時，口語含糊不清，僅能聽出好像要南下高雄探視兒子。深怕老翁體力不支，先送返派出所休息，經歷一番耐心詢問資料、拼湊，終於查出住所，聯繫到也正急尋老翁的家人。

據了解，這名老翁高齡99歲，有嚴重重聽及講話時口語已不清晰，駝著背走路需要拄拐杖小碎步前進，因為北港是客運集散地，老翁當天從高雄搭客運車到站，與家人約在北港，可能時間聯繫錯誤，才發生到站沒人載送。員警不斷耐心的詢問其姓名、住處、兒女名字都未果，眾人手口併用，最終才拼湊出資料，得知老翁住雲林褒忠鄉。

北港派出所所長所長黃子晉表示，老翁有嚴重聽力障礙，且無法清楚描述住家地址，僅能勉強聽出是從褒忠鄉搭公車到北港鎮，並且，一直重複說著要去高雄看兒子，員警不斷耐心的詢問其姓名、住處、兒女名字都未果。最後發現老先生身上有一張名片是褒忠鄉一家電器行老闆的，打電話詢問店家，店家表示說認識老先生，派出所進而輾轉查詢，通知到老翁褒忠的家人。

老翁家屬接獲通知也急急忙忙趕往派所接回老翁，家屬表示，老翁上午即獨自從高雄搭車外出走失，那一頭也正四處搜尋卻遍尋不著非常著急，幸好有賴北港熱心民眾通報處理，警方也即時提供飲食及細心照料，幫助老翁順利返家，非常感謝警方的協助。

▲老翁上午即獨自從高雄搭車外出走失，那一頭也正四處搜尋卻遍尋不著非常著急，幸好有賴北港熱心民眾通報處理，非常感謝警方的協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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