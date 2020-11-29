　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「星光熠熠籃球賽」　愛心企業與崙背籃協拍賣簽名球衣助弱勢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲崙背鄉籃球協會今日舉辦「星光熠熠崙背五對五籃球富旺公益對抗賽」，為弱勢長輩募集經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲崙背鄉籃球協會舉辦「星光熠熠崙背五對五籃球富旺公益對抗賽」，為弱勢長輩募集經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

崙背鄉籃球協會今（29）日舉辦「星光熠熠崙背五對五籃球富旺公益對抗賽」，現場除了來自各地百位球員一同齊聚爭奪冠軍，雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞、崙背鄉長李泓儀、富旺國際總經理林宗毅、球星李學林、與Youtuber冠杰參與，由雲林縣長張麗善與球星李學林一同開球，為弱勢長輩募集經費。

活動中副縣長謝淑亞擔任拍賣官，義賣「純粹做好事」五位球星林志傑、田壘、陳世念、楊敬敏、曾文鼎的簽名籃球及衣服，現場競標聲不斷氣氛熱絡，在激烈競標後由雲林縣議員李明哲得標簽名球，李明哲表示「感謝富旺國際願意贊助偏鄉」，將簽名球轉贈籃球協會，表示對運動賽事的支持。
富旺國際總經理林宗毅不只標下球衣，更加碼贊助三分球公益募集，現場也代表富旺國際董事長林正雄簽下贊助支票，受贈給華山基金會與崙背國小，並表示「富旺國際看見偏鄉需求，未來也將透過各種不同型式繼續支持公益，關懷弱勢」。

崙背籃球協會會長李政道表示，非常感謝雲林縣政府、崙背鄉公所與富旺國際的大力支持，以及球星李學林、純粹做好事團隊、還有到場的每一位貴賓與球員，因為有大家的協助，活動才能圓滿結束，也希望未來能繼續為籃球盡最大的心力。

李政道說明，此次義賣及三分球所得將全數交由華山基金會與崙背國小，做為在地弱勢長輩服務經費與孩童營養午餐。


►纖腿、翹臀，穿上就瘦5公斤


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林林內清潔隊火燒垃圾車　將調度車輛支援營運無虞

►快訊／雲林清潔隊4輛垃圾車突起火！　7輛慘「半毀」

►雲林農作學旅！70名企業家聯合同學會　體驗一日農作到推廣轉型

►雲林空氣品質科技執法　推出APP監測透明化讓民眾線上掌握

ET快訊
蔡依林「討抱伍佰失敗」原因曝光！他下台秒道歉...女神一聽笑
點名開罵高以翔女友　名嘴：請問他是為國犧牲嗎
超爽！男訂婚愛上「老婆閨蜜」　婚禮改辦三人行
「武氏太極傳人」挑戰徐曉冬！　12秒就被打掛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

八田語一3D彩繪主題餐廳邀弱勢齊圍爐　享本土優質豬

台南市推廣台灣原生植物　黃偉哲：請大家體驗台灣原生之美

「星光熠熠籃球賽」　愛心企業與崙背籃協拍賣簽名球衣助弱勢

「作伙來呷犇」國產牛肉展銷熱絡　黃偉哲大推台南溫體牛肉美食

雲林家扶自立青年達成夢想開烘焙訪　回家扶指導小朋友DIY蛋糕

桃園4歲男童玩汽球手指卡鐵環中　消防人員破壞剪拆除

雲林青埔教育基金會音樂會　募集852罐奶粉轉贈扶助家庭

南警酒駕零容忍強力執法遏歪風　3天取締酒駕84件移送62人

雲林林內清潔隊火燒垃圾車　將調度車輛支援營運無虞

台南後壁「上茄苳中排一」整治開通　黃偉哲：感謝各界協力造福鄉親

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

最萌偷吃賊！土撥鼠每天闖菜園 大嗑「蔬果自助餐」還揪家人同樂

八田語一3D彩繪主題餐廳邀弱勢齊圍爐　享本土優質豬

台南市推廣台灣原生植物　黃偉哲：請大家體驗台灣原生之美

「星光熠熠籃球賽」　愛心企業與崙背籃協拍賣簽名球衣助弱勢

「作伙來呷犇」國產牛肉展銷熱絡　黃偉哲大推台南溫體牛肉美食

雲林家扶自立青年達成夢想開烘焙訪　回家扶指導小朋友DIY蛋糕

桃園4歲男童玩汽球手指卡鐵環中　消防人員破壞剪拆除

雲林青埔教育基金會音樂會　募集852罐奶粉轉贈扶助家庭

南警酒駕零容忍強力執法遏歪風　3天取締酒駕84件移送62人

雲林林內清潔隊火燒垃圾車　將調度車輛支援營運無虞

台南後壁「上茄苳中排一」整治開通　黃偉哲：感謝各界協力造福鄉親

小貓1年半變7kg壯乳牛！　暴風式成長「超越15歲狗哥」網驚呆

捷運通了！台中房市大漲「北屯區最熱」　專家：3房抓1200萬

擁228億身價卻住拖車　Zappos台裔創辦人謝家華租金月花不到3萬

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

FoodPanda招募首席試吃官　爽吃15000間餐廳...超高月薪曝光

坐路邊打盹…高雄保晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

中職／林宥穎談行使FA看更長遠　目前還未有任何談判

愛犬散步掉進4公尺大排斷腿！　7旬老翁「捨身救狗」雙雙受困

跑趴季／火辣雙胞胎韓令、韓沁教穿派對姐妹裝　加碼3個必買性感牌

八田語一3D彩繪主題餐廳邀弱勢齊圍爐　享本土優質豬

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

台南單親媽絕望求助！在地人揭真相

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

山老鼠專走冷門路線　挨餓受凍9天仍遭逮

清水岩溫泉露營區　明年6月營運

快訊／彰化鐵皮屋工廠大火　6分隊搶救

台南城市音樂節、森山市集盛況空前

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

鹿溪宴澎派料理　饕客喊「讚啦」

台中清水高中圖書室飄無印良品風

花蓮客庒賽閹雞　9個月雞王16斤奪冠

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

2020大新營嘉年華開幕

2020藝術進區閉幕活動完美落幕

更多熱門

相關新聞

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」

雲林縣時代女性關懷協會第一屆理事長蘇治芬，今（29）日邀請現任總統蔡英文的幕僚陳冠穎來到雲林演說，講題為「女力在政治的發展」，陳冠穎也分享了她的創作《我的老闆是總統—817萬票的幕後小英雄》，活動在土庫第一市場的木構歷建舉行，吸引了許多在地女性朋友參與。

雲林林內火燒垃圾車　將調度車輛支援

雲林林內火燒垃圾車　將調度車輛支援

立法院丟豬內臟杯葛議事　朱立倫：抗爭是為民眾

立法院丟豬內臟杯葛議事　朱立倫：抗爭是為民眾

近70名企業家聯合同學會 南下雲林農作學旅

近70名企業家聯合同學會 南下雲林農作學旅

雲林莿桐國小慶百年　憶學童國際路甘酸甜

雲林莿桐國小慶百年　憶學童國際路甘酸甜

關鍵字：

崙背鄉籃球協會富旺國際雲林

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

歐陽娜娜「轉大人超兇照」震撼網

台南市集塞爆　市區民眾哀號

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

郎朗金雞獎頒獎…開信封傻眼　下秒全場尷尬爆

傻汪「吐白沫」求救　媽見真相笑翻

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面