「星光熠熠籃球賽」　愛心企業與崙背籃協拍賣簽名球衣助弱勢

▲崙背鄉籃球協會舉辦「星光熠熠崙背五對五籃球富旺公益對抗賽」，為弱勢長輩募集經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

崙背鄉籃球協會今（29）日舉辦「星光熠熠崙背五對五籃球富旺公益對抗賽」，現場除了來自各地百位球員一同齊聚爭奪冠軍，雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞、崙背鄉長李泓儀、富旺國際總經理林宗毅、球星李學林、與Youtuber冠杰參與，由雲林縣長張麗善與球星李學林一同開球，為弱勢長輩募集經費。

活動中副縣長謝淑亞擔任拍賣官，義賣「純粹做好事」五位球星林志傑、田壘、陳世念、楊敬敏、曾文鼎的簽名籃球及衣服，現場競標聲不斷氣氛熱絡，在激烈競標後由雲林縣議員李明哲得標簽名球，李明哲表示「感謝富旺國際願意贊助偏鄉」，將簽名球轉贈籃球協會，表示對運動賽事的支持。

富旺國際總經理林宗毅不只標下球衣，更加碼贊助三分球公益募集，現場也代表富旺國際董事長林正雄簽下贊助支票，受贈給華山基金會與崙背國小，並表示「富旺國際看見偏鄉需求，未來也將透過各種不同型式繼續支持公益，關懷弱勢」。

崙背籃球協會會長李政道表示，非常感謝雲林縣政府、崙背鄉公所與富旺國際的大力支持，以及球星李學林、純粹做好事團隊、還有到場的每一位貴賓與球員，因為有大家的協助，活動才能圓滿結束，也希望未來能繼續為籃球盡最大的心力。

李政道說明，此次義賣及三分球所得將全數交由華山基金會與崙背國小，做為在地弱勢長輩服務經費與孩童營養午餐。



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