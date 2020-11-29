　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林垃圾場又被縱火！縣長怒了下令要辦…警12hrs火速破案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉濁水溪南岸垃圾掩埋場28日遭到惡意縱火，導致4輛資源回收車、2輛垃圾車、1部怪手等各式車輛遭到燒毀，所幸沒有任何人員傷亡。警方經過調查，發現一名鄭姓男子行跡可疑，循線逮捕鄭男，發現果然是鄭男犯案，還查出了周姓共犯，目前全案仍在進一步調查當中。

▲▼雲林垃圾場又遭縱火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林垃圾場又遭縱火，警火速逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局28日接獲通知，濁水溪南岸垃圾掩埋場28日晚間發生火警，立刻趕往現場，晚間8點59分成功控制火勢，現場共有4輛資源回收車、2輛垃圾車、1部怪手等共7輛各式車輛遭到燒毀，所幸沒有造成任何傷亡。

雲林縣長張麗善得知案件，立刻指示警局、消防局與環保局成立專案小組調查，釐清是否為人為疏失或惡意縱火，確保居民的生命財產安全。

▼雲林垃圾場又遭縱火，警方火速逮到人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林垃圾場又遭縱火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調閱監視器，發現起火前有名鄭姓男子經過，鄭男以徒步的方式走到起火點，10分鐘後騎車離開，接著現場冒出大量火光，蔓延到清潔隊的停車棚，導致處理垃圾、回收的車輛遭到燒毀。

警方依法通知林內鄉清潔隊的員工到案說明，29日10點左右將鄭男帶回派出所，查明犯案動機、釐清犯罪事實，還查出了周姓共犯，全案12小時內成功偵破。

初步估計，一輛垃圾車、挖土機要價約300多萬元，資源回收車約為100多萬，7輛車遭燒毀，初步估計損失超過1500萬元。據了解，鄭男是清潔隊隊員，疑似為了貪圖方便，與另一名周姓隊員放火燒垃圾，沒想到一把火導致清潔隊損失超過1500萬元，得不償失。

事實上，這已非雲林首起垃圾場起火，莿桐鄉濁水溪南岸饒平段垃圾掩埋場13日下午發生火警，警方經過調查，發現是48歲的辜姓男子惡意縱火，全案依照《公共危險罪》移送法辦。

►「平價海洋拉娜」100ml＋40ml才778元

ET快訊
平均年賺30%！他稱霸股市44年「早就財富自由」　就靠3面向
哈孝遠被問「與數字女星緋聞」測謊沒過慌了！　老婆傻眼
亞洲20大富豪家族排行公開！　台灣「僅一家族」上榜
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮男遭「耕耘機重壓」亡！目擊者：太陽穴破了洞

雲林垃圾場又被縱火！縣長怒了下令要辦…警12hrs火速破案

乳外名醫偷拍37女病患被判刑　轉戰他院誆檢查肺炎「解胸罩摸胸」

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

屏東明星高中16歲女學生輕生亡　父母見冰冷屍崩喊：怎會這樣

刑事局高層陪丁怡銘應訊！享特權搭警用車離開　違反食安法函送

吃屎哥公寓氣爆…男房客「全身45%2度燒燙燒」　命危送醫搶救中

半年打413通電話！他激喊「我只要愛愛」　人妻淚訴：下體長期發炎

沒帶鑰匙要人幫開門…汐止醉男突爆走　狂毆保全狠砸電腦

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

最萌偷吃賊！土撥鼠每天闖菜園 大嗑「蔬果自助餐」還揪家人同樂

花蓮男遭「耕耘機重壓」亡！目擊者：太陽穴破了洞

雲林垃圾場又被縱火！縣長怒了下令要辦…警12hrs火速破案

乳外名醫偷拍37女病患被判刑　轉戰他院誆檢查肺炎「解胸罩摸胸」

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

屏東明星高中16歲女學生輕生亡　父母見冰冷屍崩喊：怎會這樣

刑事局高層陪丁怡銘應訊！享特權搭警用車離開　違反食安法函送

吃屎哥公寓氣爆…男房客「全身45%2度燒燙燒」　命危送醫搶救中

半年打413通電話！他激喊「我只要愛愛」　人妻淚訴：下體長期發炎

沒帶鑰匙要人幫開門…汐止醉男突爆走　狂毆保全狠砸電腦

林志玲喜慶46歲生日！　曬「托腮甜笑照」飄仙氣喊：一起好好的

單親媽懺悔「差點成為惡魔」！愧疚問兒子：會恨我嗎？　聽回答淚崩

YAMAHA CUP／中區西屯、協和國小與Royal White進全國賽

最貴的巧克力倒數月曆！要價2萬2000元　每天爽吃一顆直到聖誕節

疫情困境不負面　詹詠然下一步仍觀望澳網走向

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

81歲陳淑芳原來有IG！　沉睡7年重啟…「誤按也發出去」Q爆

保時捷「第1部電動車」12／3台灣上市！預售473萬起免費充電2年

史努比居家系列再一發！軟萌療癒睡衣全家都能穿　室內拖、髮帶犯規可愛

婁峻碩努力3年「首開高雄個唱」　焦凡凡台下感動：這天我們一起記得

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

84歲阿公援交　兒開心：對父親感到光榮

兒吃水晶餃噎到　爸媽告國賠

獨／極樂竹北關一波　老司機曝驚人內幕

即／國道一號「有人從空墜落」　駕駛嚇壞

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

桃園私校董事長輕生　疑欠上億元債務

火車站撿到悠遊卡！男嗶41元…代價121倍

驚悚撞擊畫面曝　女騎士違規迴轉遭撞身亡

羅東「羊舖子」被狂砸！男因半碗魯肉飯開槍怒轟

尾牙抽中鴻海股票！他隔月退休百萬飛了

即／新莊公寓深夜火警　1大2小受困

即／北市女重摔公車站牌前　當場死亡

更多熱門

相關新聞

「星光熠熠籃球賽」　愛心企業與崙背籃協拍賣簽名球衣助弱勢

「星光熠熠籃球賽」　愛心企業與崙背籃協拍賣簽名球衣助弱勢

崙背鄉籃球協會今（29）日舉辦「星光熠熠崙背五對五籃球富旺公益對抗賽」，現場除了來自各地百位球員一同齊聚爭奪冠軍，雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞、崙背鄉長李泓儀、富旺國際總經理林宗毅、球星李學林、與Youtuber冠杰參與，由雲林縣長張麗善與球星李學林一同開球，為弱勢長輩募集經費。

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」

雲林林內火燒垃圾車　將調度車輛支援

雲林林內火燒垃圾車　將調度車輛支援

立法院丟豬內臟杯葛議事　朱立倫：抗爭是為民眾

立法院丟豬內臟杯葛議事　朱立倫：抗爭是為民眾

近70名企業家聯合同學會 南下雲林農作學旅

近70名企業家聯合同學會 南下雲林農作學旅

關鍵字：

雲林垃圾場掩埋場回收場

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

歐陽娜娜「轉大人超兇照」震撼網

台南市集塞爆　市區民眾哀號

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

傻汪「吐白沫」求救　媽見真相笑翻

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面