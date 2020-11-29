雲林垃圾場又被縱火！縣長怒了下令要辦…警12hrs火速破案

記者柯振中、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉濁水溪南岸垃圾掩埋場28日遭到惡意縱火，導致4輛資源回收車、2輛垃圾車、1部怪手等各式車輛遭到燒毀，所幸沒有任何人員傷亡。警方經過調查，發現一名鄭姓男子行跡可疑，循線逮捕鄭男，發現果然是鄭男犯案，還查出了周姓共犯，目前全案仍在進一步調查當中。

▲雲林垃圾場又遭縱火，警火速逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣消防局28日接獲通知，濁水溪南岸垃圾掩埋場28日晚間發生火警，立刻趕往現場，晚間8點59分成功控制火勢，現場共有4輛資源回收車、2輛垃圾車、1部怪手等共7輛各式車輛遭到燒毀，所幸沒有造成任何傷亡。

雲林縣長張麗善得知案件，立刻指示警局、消防局與環保局成立專案小組調查，釐清是否為人為疏失或惡意縱火，確保居民的生命財產安全。

▼雲林垃圾場又遭縱火，警方火速逮到人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方調閱監視器，發現起火前有名鄭姓男子經過，鄭男以徒步的方式走到起火點，10分鐘後騎車離開，接著現場冒出大量火光，蔓延到清潔隊的停車棚，導致處理垃圾、回收的車輛遭到燒毀。

警方依法通知林內鄉清潔隊的員工到案說明，29日10點左右將鄭男帶回派出所，查明犯案動機、釐清犯罪事實，還查出了周姓共犯，全案12小時內成功偵破。

初步估計，一輛垃圾車、挖土機要價約300多萬元，資源回收車約為100多萬，7輛車遭燒毀，初步估計損失超過1500萬元。據了解，鄭男是清潔隊隊員，疑似為了貪圖方便，與另一名周姓隊員放火燒垃圾，沒想到一把火導致清潔隊損失超過1500萬元，得不償失。

事實上，這已非雲林首起垃圾場起火，莿桐鄉濁水溪南岸饒平段垃圾掩埋場13日下午發生火警，警方經過調查，發現是48歲的辜姓男子惡意縱火，全案依照《公共危險罪》移送法辦。

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