陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」　民眾聚集參與互動熱絡

▲雲林縣時代女性關懷協會第一屆理事長蘇治芬，今（29）日邀請現任總統蔡英文的幕僚陳冠穎來到雲林演說，講題為「女力在政治的發展」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣時代女性關懷協會第一屆理事長蘇治芬，今（29）日邀請現任總統蔡英文的幕僚陳冠穎來到雲林演說，講題為「女力在政治的發展」，陳冠穎也分享了她的創作《我的老闆是總統—817萬票的幕後小英雄》，活動在土庫第一市場的木構歷建舉行，吸引了許多在地女性朋友參與。

《我的老闆是總統—817萬票的幕後小英雄》是陳冠穎以自己的角度訪談30幾位核心選戰幕僚，記錄年輕世代參與選戰以及團隊裡各種角色樣貌的作品，她描繪的陸海空戰部隊、閃閃發亮的音樂人， 每個角色都有各自的傑出能力，在不同領域一起為相同目標努力。

▲陳冠穎是立委陳明文的女兒，雖然出身政治世家，起初卻很排斥政治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

講者陳冠穎是立委陳明文的女兒，雖然出身政治世家，起初卻很排斥政治，後來到美國就讀普渡大學（Purdue University），在父母的極力反對下當了記者，又在感到「芒果乾」時，才決定從旁觀者轉換為參與者，加入蔡英文總統的幕僚團隊。

陳冠穎說，女力不是為了打倒男性，而是發揮每個人獨特的自我。她小時候，曾經覺得成績太好會嫁不出去，所以不敢考第一名。但是現在德國、紐西蘭、芬蘭等多國總理都是女性，台灣也是，她們都努力活出自我，最重要的是要傾聽自己內心的聲音。

▲《我的老闆是總統—817萬票的幕後小英雄》是陳冠穎以自己的角度訪談30幾位核心選戰幕僚，記錄年輕世代參與選戰以及團隊裡各種角色樣貌的作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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