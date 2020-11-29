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雲林林內清潔隊火燒垃圾車　將調度車輛支援營運無虞

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▲林內鄉清潔隊內垃圾車停置場發生火燒車，火災發生原因由火調鑑識人員近一步鑑識調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉清潔隊內垃圾車停置場發生火燒車，火災發生原因由火調鑑識人員近一步鑑識調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉清潔隊昨昨(28)日晚間除然發生火燒垃圾車事件，造成資源回收車4部、垃圾車2部、1部挖土機局部損毀，初估共損失超過1500萬，林內鄉長張維崢表示，目前隊部有1輛垃圾車未遭波及，有另2輛垃圾車電路系統輕微毀損，雲林縣政府已協調支援機具，必使垃圾清運不中斷，不影響林內鄉親的生活作息。

今(29)日警察局長朱宗泰率員調閲監視器釐清及進行相關蒐證調查，並且通知現場相關人員前往所屬重興派出所製作筆錄。林內鄉長張維崢表示，清潔隊員結束作業後，垃圾車、資源回收車停放在場區內，才剛離開就傳出火警，幸好未延燒垃圾場，公所除同步檢視搶修車輛，下周一也將緊急調度2輛抓斗車代替回收車收運回收物，維持垃圾收運作業。

▲林內鄉清潔隊內垃圾車停置場發生火燒車，延燒1部挖土機，資源回收車4部，垃圾車2部，共7部均半燬。（圖／民眾提供）

▲林內鄉清潔隊內垃圾車停置場發生火燒車，延燒1部挖土機，資源回收車4部，垃圾車2部，共7部均半燬。（圖／民眾提供）

消防局長林文山指出，昨晚間20時29分接獲報案，消防人車於20時42分到達，計派遣林內斗六公園莿桐西螺共9部消防車2部救護車，22消防人員，火勢順利於20時59分控制，22時23分現場殘火處理完畢。事故現場共造成資源回收車4部、垃圾車2部、1部挖土機，共7部損毀。火災發生原因由火調鑑識人員近一步鑑識調查。

▲林內鄉清潔隊內垃圾車停置場發生火燒車，火災發生原因由火調鑑識人員近一步鑑識調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉長張維崢與環保局代理局長黃富義商議車輛支援安排，讓林內垃圾載運無虞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局代理局長黃富義表示，環保局於昨晚接獲通報立即派稽查隊前往勘查，此次事故燃燒面積約200平方公尺，事故共造成清潔隊7部車輛及部分機具損毀，環保局也將持續要求各公所落實縣轄內掩埋場防火管理工作。

▲林內鄉清潔隊內垃圾車停置場發生火燒車，延燒1部挖土機，資源回收車4部，垃圾車2部，共7部均半燬。（圖／民眾提供）

▲昨日晚間林內鄉清潔隊內垃圾車停置場，數台車輛起火燃燒。（圖／民眾提供）


 


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