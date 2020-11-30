拿「假陰性證明」入境？指揮中心：最重罰15萬＋涉偽造文書刑責

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布12/1起啟動秋冬專案，所有人都需要持陰性證明入境，但由於有不少移工儘管有陰性證明，仍在檢疫期滿確診，讓外界質疑他國陰性證明的真實性？更傳出現在已經有人在網路販售假證明。對此，指揮中心表示，拿假報告最重可罰15萬元，且還涉及偽造文書刑責。

因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心於11月27日請衛生單位針對集中檢疫場所印尼籍移工進行全面性採檢，共計採檢939人，其中916人陰性、23人陽性（3人已於11月29日公布，20人於今日確診），值得注意的是，不少移工入境都有自主提供陰性證明，但卻都還在期滿前確診，而指揮中心這次專案採檢移工，意外確診20人，讓外界擔心儘管實施秋冬專案，仍可能出現防疫漏洞。

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對此，陳時中表示，12月開始入境都要繳交PCR陰性，沒繳交的要入境自費採檢，相關對象在集中檢疫完畢後，還會做採檢，例如移工，尤其是印尼比例特別高，所以之前才會在集中檢疫所採檢，檢疫完再採檢一次，未來也會持續往期滿後再採檢的方向進行。

而針對假陰性證明，發言人莊人祥說，可依照傳染病防治法第58條，罰1萬~15萬元。疫情監測組組長周志浩也補充，拿假的陰性證明，不只會被罰錢，還涉及偽造文書刑責，民眾千萬不要心存僥倖。

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