換照不過提告「要NCC留住52台」　中天律師：訴訟大機率會贏

記者羅志華／台北報導

中天新聞台於18日遭NCC駁回換照，除提行政訴訟外，也向法院聲請對NCC假處分，台北高等行政法院30日開庭，中天律師提出兩大訴求，要求NCC於12月11日證照到期後，核發「暫時執照」給中天，直到行政訴訟結果出來為止，並於假處分裁定前，先不要同意其他台對「52頻道」的申請，因為訴訟「很大機率」會贏。

中天律師表示，NCC不給換照，已侵害中天的新聞自由、經營權、新聞部475名員工生計也大受影響，社會上應有另一種聲音監督政府，尤其最近萊豬議題，就屬中天報得最多，其他台都沒報，民眾也有視聽的權利。

律師指出，NCC於11月4日，讓中天派專業學者表示意見，卻沒將相關資料給中天，讓學者因資訊落差無法表示意見，另外，中天聽證會前要求看報告，卻被NCC一再推託，直到會中才終於給出來，7名投票的委員中，中天聲請3名委員迴避也遭駁回，最後，中天對NCC不給換照的鑑定，要求調查遭駁回，整個案子竟就這麼定了，NCC顯然程序違法。

▲中天換照不過提告並聲請假處分，總監梁天俠受訪表示，要請NCC發臨時執照給中天。（圖／記者羅志華攝）

中天律師認為，中天屬衛星廣播電視，不僅沒占用公家資源，還配合政府各種要求，對換照應採寬鬆認定；中天也不像NCC講得那樣擺爛，倫理委員會對民眾申訴都有開會，幾件申訴案中，扣除不確定、以及與政治選舉有關的件數，和他台相比沒有比較多，且多為「過失」，NCC應先以附款限制中天改善，直接駁回換照，已違反比例原則。

NCC律師表示，頻道台幾號，那是有線電視與頻道業者自己談的東西，中天向NCC要求這個很奇怪，而中天會面臨到這些後果，只是因為「6年的證照到期了」，中天本來就要想到換照可能不會過，且NCC讓中天來表示意見，卻沒人到也沒有書面資料，已充分給予機會。

NCC律師認為，中天經營項目很多，就算沒有新聞，也不至於馬上會倒，且大多數損失都能用金錢回復，而中天目前Youtube頻道就有140萬訂閱，依然可以繼續播新聞、觀眾也能收看，新聞自由不受影響。

另外，對中視前董座邱佳瑜指導新聞製播一事，中天主管也坦承「沒辦法，她是旺中股東」，但中天的公約裡，載明「主管應強力排除外在干預、捍衛新聞獨立」，但邱佳瑜這個中天的「外人」，竟能指揮新聞方向，顯然中天已失去媒體的功能，NCC委員都是依法處分，主張中天的聲請無理。本案將擇期裁定。

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