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中正一局長女兒澄清不知丁怡銘離開　 IG最新發文：請秉持政治正確

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▲▼前行政院發言人丁怡銘享特權，搭警用車離開中正一分局 。（圖／記者陳以昇攝）
▲前行政院發言人丁怡銘享特權，搭警用車離開中正一分局 。（圖／記者陳以昇攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因誣指牛肉麵業者使用瘦肉精，29日赴台北市中正一分局應訊，卻又被爆出享高規禮遇。中正一分局長陳明志雖親上火線澄清，但陳志明女兒在社群軟體Instagram的限時動態再被翻出，她不僅要記者「不要玻璃心」，還辱罵媒體。陳明志女兒30日晚間再度發文，她表示，「希望媒體可以秉持『政治正確』、『資訊正確』來報導新聞」。

陳明志30日澄清，丁怡銘絕無享受特權，製作筆錄過程絕對依法行政，「我以人格保證絕對沒有騙人」。

 ▼陳明志女兒發文回應媒體。（圖／陳明志女兒IG）▲▼陳明志女兒發文回應媒體。（圖／陳明志女兒IG）

陳明志女兒IG公開限時動態全文：

TO 各位記者媒體

感謝各位的關注
關於昨天的限時動態有幾點要解釋一下

01. 說到「丁早就離開」這件事，我在昨晚還並未知道他正確離開的時間，只是片面的自行猜測他早就離開分局，這件事是我自己腦補，很抱歉造成記者困擾，害你們需要再多花時間進行確認。

02. 分局長在離開分局後，確實是先去參加公祭，原本跟我約見面是18 : 00左右，但見到時以遲至19 : 00後，就是因為前面卡了丁突然到場的徵訊以及公祭時間，公祭的行程也是我昨晚P0動態前不知道，分局長是參加公祭後，先於1830許，回辦公室，到了快1900才出現約定1800吃飯的火鍋店，當時家人都吃飽了，他吃了幾口菜剩飯，令家人十分不捨。

03. 關於我怒罵某幾台記者的事情，在這邊先向媒體們道歉，你們的工作很厲害可以分享訊息給全國的人民，我用了粗話辱罵影響到你們的情緒很抱歉，但其中更多的是心疼爸爸這樣被無端攻擊、甚至被隨意猜測並且大肆，報導的新聞批評，換個角度想想，你也不希望自己的爸爸被無中生有的事情搞得很煩心，其他的問題今早分局長以出面開記者會說明，這邊不多回應。

最後希望媒體可以秉持「政治正確」「資訊正確」來報導新聞，而不是有資訊到手就不分是非甚至扭曲事實就拿來報導，又或是假裝查證後卻加諸更多的故事，閱聽眾是不會去查證的，最後感謝願意找我求證的媒體記者，請繼續做對的事。

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關鍵字：

中正一丁怡銘牛肉麵行政院

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