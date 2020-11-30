境外移入+24來自印尼、美英、菲律賓　20移工檢疫所採檢確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增24例境外移入，其中有20例是印尼，2例美國，英國和菲律賓各1例。另外，日前指揮中心也公布秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心表示，今日新增之20例印尼境外移入個案均為印尼籍移工，分別為17女3男，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於11月20日至11月27日。其中案674於11月29日出現喉嚨不適症狀，其餘19人入境迄今均無症狀。因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心於11月27日請衛生單位針對集中檢疫場所之印尼籍移工進行全面性採檢，共計採檢939人，其中916人陰性、23人陽性(3人已於11月29日公布，20人於今日確診)。

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指揮中心指出，案654為本國籍20多歲女性，去(2019)年9月至英國就學，今年11月7日起陸續出現流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在英國當地就醫，11月11日於當地採檢，並於11月13日確診；個案11月27日返國，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查中。

指揮中心表示，案669為本國籍30多歲男性，2015年6月自臺灣出境，今年11月16日於菲律賓當地出現咳嗽、頭痛等症狀，僅自行服藥未就醫，因通緝到案，於11月27日自菲律賓遣送返臺，入境時於機場採檢結果為陰性，11月28日進行二採，於今日確診；已匡列個案接觸者共27人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，16人為入境後及就醫接觸者，其中1人因未著防護裝備，列居家隔離，其餘15人有適當防護，列自主健康管理。

▲案669班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，案670為本國籍30多歲男性，去年8月至美國就學，今年11月22日返國，入境後進行居家檢疫，11月24日起陸續出現咳嗽、流鼻水及嗅味覺異常症狀，11月27日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者調查中。

指揮中心表示，案671為本國籍50多歲男性，長期居住美國(前次自臺灣出境日期為今年7月)，11月20日返國，入境後進行居家檢疫，11月26日起陸續出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水症狀，11月27日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；因個案發病前2日已在居家檢疫，期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計110,332例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含108,689例排除)，其中675例確診，分別為583例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、565人解除隔離、103人住院隔離中。

新冠肺炎全球疫情升溫，指揮中心12月1日起實施秋冬防疫專案，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告、民眾進出8大類場所須強制戴口罩以及加強醫療院所通報採檢。出入8大類場所未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。