今20例確診來自印尼　12/4暫停引進印尼籍移工來台2週

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎單日暴增24例境外移入，創下3月歐美返國潮以來新高。中央流行疫情指揮中心今（30）日召開記者會，由指揮官陳時中親上火線說明新增病例，24名確診病例中，有20名是印尼籍，加上上週（11/23~11/29）新增的28例確診，近8日已達48例，基於安全考量，12月4日起將暫時禁止印尼移工來台2週。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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陳時中表示，鑑於印尼疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今年12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來臺工作二週，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每週入境人數；另，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

依據勞動部統計，自今年3月17日起移工入境應檢疫14天，印尼籍移工入境人數共7,279人，其中社福類引進人數為5,437人，產業類引進人數為1842人。近期因印尼籍移工持續發生確診個案，指揮中心11月20日已宣布自當日入境的印尼籍所有移工，均需接受集中檢疫，以確保社區防疫安全；此外，已陸續暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作，以加強邊境管理。

經統計11月份每週入境印尼籍移工平均人數為677人，此次全面暫停引進二週，預計會減少約1,350名印尼籍移工來臺。如後續評估減半引進印尼籍移工來臺工作人數，每週印尼籍移工可入境之上限人數為339人。

印尼籍移工受疫情影響無法入境，雇主有用人需求，得透過當地公立就業服務機構辦理專案媒合本國勞工、選擇引進其他國籍的移工或在國內承接移工，另家中有失能者照顧需求，可撥打1966長照專線或至各地長期照顧服務管理中心洽詢長照資源，協助家中照顧需求，相關申請程序可撥打勞動部專線02-8995-6000或衛生福利部1966長照服務專線洽詢。

▲12/4 起全面暫停引進印尼籍移工來臺工作二週。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）