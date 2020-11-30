奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士　業者發紅包壓驚

記者白珈陽、鄧木卿、陳羿妏／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大今（30日）中午12時許一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處，疑因重心不穩翻覆，釀成1人死亡，20人輕重傷，警消獲報到場後，分別將傷者送往台中榮民總醫院埔里分院、 財團法人埔里基督教醫院救治。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理目前20名傷者現況。

▲南投奧萬大車禍，傷者現況曝光，業者加派小巴載送返家傷者至彰化高鐵站。（圖／記者白珈陽攝）

根據現場最新消息，台中榮民總醫院埔里分院部分共11名傷者入院救治，目前4名重傷患者，分別轉往台中榮民總醫院、高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院，3輕傷者2人轉高醫，1人轉長庚，另4人搭乘業者調派的小巴赴高鐵站搭車回高雄。

財團法人埔里基督教醫院部分則有9名傷者入院救治，其中3人住院，3人離院搭乘業者調派的小巴，前往彰化高鐵站搭車回高雄，而原留急診室觀察的2人決定離院後，自行搭乘計程車赴高鐵站，表示「不敢再搭巴士」，另1人則傷勢輕，當下並未檢傷即離開醫院。

▲業者發派紅包給返家傷者。（圖／記者鄧木卿攝）

記者在現場直擊，業者也趕緊發派紅包給車上的傷者，旅行社、遊覽車各發2000元，總計1人發4000元。

▼奧萬大遊覽車翻覆車禍，造成1人死亡，20人輕重傷。（圖／民眾提供）

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