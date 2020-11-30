20多歲女留學生「在英國已確診」　陳時中：未依規定入境擬開罰

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布24例境外移入，其中有一例是台灣籍20多歲女性，在英國已經確診。陳時中表示，該名個案並沒有依照確診病人的方式入境，雖然在機場有誠實告知有症狀，但已違反規定，會請法治組來討論裁罰。

案654為本國籍20多歲女性，去（2019）年9月至英國就學，今年11月7日起陸續出現流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在英國當地就醫，11月11日於當地採檢，並於11月13日確診；個案11月27日返國，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢，並於今日確診，同班機接觸者調查中。

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陳時中也特別提到，案654入境有主動通報並採檢，但他在英國就有確診，並沒有依照確診患者的方式進入，已算是違反規定，會請法治組依照規定裁罰。

根據統計，截至目前國內累計110,332例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含108,689例排除），其中675例確診，分別為583例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、565人解除隔離、103人住院隔離中。

▲新增24例境外移入COVID-19病例，分自印尼、美國、英國及菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）