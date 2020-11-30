菲律賓返台通緝犯桃監確診　指揮中心匡列27名接觸者、12人需隔離

▲疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎單日暴增24人確診，扣除20名印尼籍移工是在集中檢疫所採檢被揪出，其餘4名分別來自英國、美國與菲律賓，其中包括一名台籍通緝犯（案669），指揮中心共匡列27名接觸者，11名同班機前後兩排旅客列居家隔離，餘下16人為入境後就醫接觸者，除了1人未穿著防護裝備需居家隔離外，其餘只需自主健康管理。

指揮官陳時中表示，菲律賓境外移入個案為本國籍30多歲男性，11月16日於菲律賓幫地出現咳嗽、頭痛症狀，因通緝到案11月27日自菲律賓遣返，入境採檢為陰性，11月28日進行二採，於今日確診。

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防疫監測組組長周志浩表示，該名個案返國後，全程都有人監護陪同，入監之前也是採單人隔離，所以不會有傳染他人疑慮。

發言人莊人祥補充，依據目前規定，入境後有症狀都需採檢2次，第一次是機場深喉唾液採檢，另一個是24小時後到醫院在採檢一次，可能因為發病時間早，深喉唾液敏感度不佳，才會在第二次採檢時才確診。

莊人祥提到，未穿著防護裝備需居家隔離的接觸者是一名員警，因為在護送過程沒有穿防護衣，雖然都有戴口罩，但為了謹慎起見，還是請其居家隔離14天。

根據指揮中心統計，國內目前累計675例確診，分別為583例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。