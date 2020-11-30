集中檢疫所「採檢916名印尼移工」　陳時中：共有23人確診！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布24例境外移入，其中20例來自印尼。指揮官陳時中指出，主要是進一步針對集中檢疫所的移工做採檢，總共採檢916人，總共23人陽性，其中3人是昨天公佈的，今天另外公布20例。

陳時中說，今日新增20例印尼境外移入個案均為印尼籍移工，分別為17女3男，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於11月20日至11月27日。其中案674於11月29日出現喉嚨不適症狀，其餘19人入境迄今均無症狀。

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因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心於11月27日請衛生單位針對集中檢疫場所之印尼籍移工進行全面性採檢，共計採檢939人，其中916人陰性、23人陽性（3人已於11月29日公布，20人於今日確診）。

另外，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今年12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來臺工作二週，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每週入境人數；另，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

▲新增24例境外移入COVID-19病例，分自印尼、美國、英國及菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）