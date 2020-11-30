快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

記者柯振中、李忠憲／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日發生嚴重翻車事故，一輛遊覽車中午12點30分行經仁愛鄉親愛村大安路往奧萬大1.5公里處，突然發生翻覆，導致車內乘客1人死亡、20人受傷，翻車的驚悚畫面也隨之曝光。詳細事發原因為何，仍待警方進一步釐清。

翻車的遊覽車從高雄出發，車上共有1名司機、1名領隊、19名乘客，一共21人，該團團員參加忘憂草旅行社舉辦的奧萬大一日遊，搭乘高統遊覽車公司的遊覽車，中午在清境農場用餐，接著啟程前往奧萬大。

沒想到，行經仁愛鄉親愛村大安路往奧萬大1.5公里處時，突然發生翻覆，車輛倒地冒白煙，嚇壞了後方的車輛駕駛。警消接獲報案，趕往現場救人，其中有名57歲黃姓男子被甩出車外，當場不治身亡，其餘20人受到輕重傷，目前仍在醫院搶救當中。

林姓司機治療時，還原事發經過，當時準備下坡，不料碰上剎車失靈，只能拉起手剎車，碰撞牆壁減速。對此，’高統客運公司澄清，車子是靠行的，20天前才剛保養過，可能是天雨路滑，才導致這起事件。



此外，後續經過調查，出事情的遊覽車是一名陳姓男子所有，該名陳姓男子到高統客運公司靠行，翻車時的駕駛司機是陳男請的，該名司機有多項違規紀錄，車行行政人員有規勸「不要太常違規」。詳細事發經過為何，仍待警方進一步釐清。

南投地檢署接獲翻車的訊息，檢察長極為重視，立刻派出3名檢察官，前往仁愛鄉處理，進行證據保全、現場勘驗、偵查證人證述等工作。至於不幸罹難的人員，也會請犯罪被害人保護協會南投分會協助家屬處理。南投地檢署指出，相驗工作的部分，相關人員已做好準備，等待警方報驗，將立刻進行處理。

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▼奧萬大翻車。（圖／李忠憲翻攝）