　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、李忠憲／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日發生嚴重翻車事故，一輛遊覽車中午12點30分行經仁愛鄉親愛村大安路往奧萬大1.5公里處，突然發生翻覆，導致車內乘客1人死亡、20人受傷，翻車的驚悚畫面也隨之曝光。詳細事發原因為何，仍待警方進一步釐清。

翻車的遊覽車從高雄出發，車上共有1名司機、1名領隊、19名乘客，一共21人，該團團員參加忘憂草旅行社舉辦的奧萬大一日遊，搭乘高統遊覽車公司的遊覽車，中午在清境農場用餐，接著啟程前往奧萬大。

沒想到，行經仁愛鄉親愛村大安路往奧萬大1.5公里處時，突然發生翻覆，車輛倒地冒白煙，嚇壞了後方的車輛駕駛。警消接獲報案，趕往現場救人，其中有名57歲黃姓男子被甩出車外，當場不治身亡，其餘20人受到輕重傷，目前仍在醫院搶救當中。

林姓司機治療時，還原事發經過，當時準備下坡，不料碰上剎車失靈，只能拉起手剎車，碰撞牆壁減速。對此，’高統客運公司澄清，車子是靠行的，20天前才剛保養過，可能是天雨路滑，才導致這起事件。

此外，後續經過調查，出事情的遊覽車是一名陳姓男子所有，該名陳姓男子到高統客運公司靠行，翻車時的駕駛司機是陳男請的，該名司機有多項違規紀錄，車行行政人員有規勸「不要太常違規」。詳細事發經過為何，仍待警方進一步釐清。

南投地檢署接獲翻車的訊息，檢察長極為重視，立刻派出3名檢察官，前往仁愛鄉處理，進行證據保全、現場勘驗、偵查證人證述等工作。至於不幸罹難的人員，也會請犯罪被害人保護協會南投分會協助家屬處理。南投地檢署指出，相驗工作的部分，相關人員已做好準備，等待警方報驗，將立刻進行處理。

►MIT保養品牌限時下殺499！小旅行帶一包就夠

▼奧萬大翻車。（圖／李忠憲翻攝）

▲▼奧萬大翻車。（圖／李忠憲翻攝）

ET快訊
奧萬大翻車驚悚影片曝！山路轉彎突「倒地冒白煙」1死20傷
本土劇女星遊覽車叫賣　慘遭酸「沒戲拍才來」
小S謝蔡依林「讓我再紅」被抓包複製貼上　爆笑回應
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

丁小芹約好報到入監！若再放鳥將遭上銬拘提　警界警告：很難看

換照不過提告「要NCC留住52台」　中天律師：訴訟大機率會贏

嗆殺公務員李明彥無罪竟當庭錄影臉書直播　恐遭裁罰30萬

返台通緝犯確診入監再隔離治療　桃監實施同舍收容人暫停接見

奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士　業者發紅包壓驚

不厭亭常被誤認在九份！雙溪區公所「噴紅漆出招」　被罵翻急洗掉

2萬粉絲！IG粗話「他媽的」譙媒體　護分局爸正妹竟是兔界名人

三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

丁小芹約好報到入監！若再放鳥將遭上銬拘提　警界警告：很難看

換照不過提告「要NCC留住52台」　中天律師：訴訟大機率會贏

嗆殺公務員李明彥無罪竟當庭錄影臉書直播　恐遭裁罰30萬

返台通緝犯確診入監再隔離治療　桃監實施同舍收容人暫停接見

奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士　業者發紅包壓驚

不厭亭常被誤認在九份！雙溪區公所「噴紅漆出招」　被罵翻急洗掉

2萬粉絲！IG粗話「他媽的」譙媒體　護分局爸正妹竟是兔界名人

三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

黃崇仁：疫情後晶片需求「相當恐怖」、未來五年產能是兵家必爭地

鬼滅之刃催生90後「煉金術」！　財經主播張予馨用3招做自己的財務長

SBL／「喬丹女婿」超標將剃髮補測　洋將身高丈量3隊過關

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎進駐！神衣配件、百年文物首度展出

她肚子痛到打滾！醫挖出「黑髮糞石」卡腸子　媽心疼：壓力大就吞

原來要傳給他！貴妃「露毛照」真相反轉　外流意外曝泰王特殊愛好

快訊／翻車畫面曝光！奧萬大遊覽車山路轉彎…下秒「倒地冒白煙」

快訊／洗發票效應　財政部考慮「故意的小額消費」不給獎！

黃子佼「孟耿如怕老了，我走了」婚後8個月拚生子：不想讓她有遺憾

大專棒聯／韓籍韓盛宇旅台排斥臭豆腐　喜歡王柏融與陳真

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

即／南投奧萬大遊覽車翻覆！「1命危、5重傷」搶救中

嘉義家具廠全面燃燒

25歲女國道墜車恐截肢　男友父揭關鍵

猛打413通電話　人妻淚訴：下體長期發炎

即／奧萬大21人遊覽車翻覆！1男遭甩出車外慘死

獨／愛爸深夜搶救浪喵自撞成焦屍

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

快訊／醉漢開車逆向上交流道 自撞牆飛出車外倒地不起

彰化139線死亡彎道又出事！男大生騎車撞行道樹亡

拿大客車駕照罰6000元　騎士神逆轉

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

自製「震樓神器」撞天花板　科技男遭拘提

獨／奧萬大1死20傷　高統董娘說話了

更多熱門

相關新聞

奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士

奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士

南投縣仁愛鄉奧萬大今（30日）中午12時許一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處，疑因重心不穩翻覆，釀成1人死亡，20人輕重傷，警消獲報到場後，分別將傷者送往台中榮民總醫院埔里分院、 財團法人埔里基督教醫院救治。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理目前20名傷者現況。

第一次坐遊覽纜車翻車　忘憂草一日遊超火紅

第一次坐遊覽纜車翻車　忘憂草一日遊超火紅

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

駕駛82項違規紀錄　車行嘆：都有勸他

駕駛82項違規紀錄　車行嘆：都有勸他

高統董娘黑歷史曝！違法投標86萬政府採購案

高統董娘黑歷史曝！違法投標86萬政府採購案

關鍵字：

翻車奧萬大遊覽車

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

即／南投奧萬大遊覽車翻覆！「1命危、5重傷」搶救中

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面