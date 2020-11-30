好消息！迦納台商新冠重症「插管回台」　治療後退燒、移除呼吸器

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎治療傳出捷報！50多歲台商在迦納確診新冠肺炎並插管，日前申請搭乘醫療專機返台，為疫情爆發以來，首例未符合確診個案規定就返國案例。指揮中心發言人莊人祥今（30）日表示，該名台商20日抵台，經歷10日治療後，已移除呼吸器，目前也意識清楚沒有發燒，但目前還在醫院治療中。

指揮中心表示，該名台商案是在10月下旬曾接觸確診個案，因有返台探親需求，11月4日於當地進行採檢，11月5日檢出陽性確診。

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個案原於自宅隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒等情形，11月11日送至當地醫院治療，因病情加重，期間完成國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業。

指揮中心雖然在接獲申請當天就核准專案申請，但由於班機延宕，直至11月20日才抵台，入境後即後送就醫，經採檢於23日確診；目前住院隔離治療中。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均為醫護人員，且均有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。

根據指揮中心統計，國內目前累計675例確診，分別為583例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。