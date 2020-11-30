目睹4名女兒遭割喉倒在血中　人父崩潰：凶手是她們的母親！

▲男子返家意外發現女兒遭人割喉。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度哈里亞納邦近來發生一起離奇血案，一名男子返家突然發現家中4名女兒全都遭到割喉身亡，其最小的女兒只有8個月大，雖然他的妻子也同樣遭到割喉倒在女兒身邊，不過他認為下毒手的人就是妻子，目前對方送醫後已被救活，案情仍待進一步調查。

事件27日發生在梅瓦特縣(Mewat)的Piproli村，45歲男子胡爾希德(Khurshid Khan)指控35歲妻子法梅娜(Farmeena)用菜刀殘忍殺害4名女兒後再輕生，死者分別為7歲的穆斯坎(Muskan)、5歲的米斯基娜(Miskina)、3歲的阿爾西法(Alshifa)，與只有8個月大的阿爾比娜(Arbina)。

胡爾希德表示，前一天村裡發生車禍，所以許多村民都前去死者的家參加喪禮，凌晨3時他返家時突然發現家裡門被反鎖，他偷偷從窗戶往裡面偷看，目睹女兒全都遭到割喉，破門而入時發現妻子也倒在血泊中，「我當時沒想太多，趕緊把她手上的刀搶走，後來緊急把人送到醫院」。

法梅娜性命被救回後，目前仍在加護病房中接受治療，由於聲帶嚴重受損無法說話，使得警方暫時無法向她詢問案情，胡爾希德則指控，「她殺了女兒們，我不曉得她為什麼要這麼做」。附近鄰居表示，這對夫妻平時看起來感情很融洽，沒想到竟然會發生這樣的事。

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